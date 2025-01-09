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不只和輝達合作晶片！　聯發科CES秀AI語音解決方案及智慧座艙

▲▼聯發科資深副總游人傑。（圖／記者高兆麟攝）

▲聯發科資深副總游人傑。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

IC設計大廠聯發科技（2454）於CES中宣布與 NVIDIA 合作設計 NVIDIA GB10 Grace Blackwell 超級晶片，將應用於 NVIDIA 的個人 AI 超級電腦 NVIDIA Project DIGITS，同時與邊緣 AI 低功耗解決方案先驅的意騰科技宣布，將協同合作為車用、智慧家庭、以及智慧零售市場打造創新 AI 語音解決方案，並於 CES 2025 首次亮相展出。

針對此次參展CES，聯發科資深副總游人傑表示，此次參展觀察到整個半導體IT產業，參展比較多終端設備，也看到從上游到下游的OEM廠，大家都在用AI當成開發工具，讓一些新的創意，用AI的方式把它加值在產品上，聯發科一年出貨20億個晶片，藉由這樣的基礎結合各行業的規模，還有各個夥伴包括NVIDIA，還有國際T1公司，以及客戶的基礎，可以加速終端AI的到來。

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針對WiFi發展，游人傑也說，WiFi每一個週期大概五年，這是有一個開發的節奏，WiFi 6到7是聯發科進到領導市場的區間，就像之前聯發科在4G落後，但5G已經是在領先區間了，以WiFi來說，去年是WiFi ７認證第一年，目前聯發科在WiFi 7不斷提升市場地位，現在也開始往下一世代前進，不過WiFi 8就不是速度的提升，因為WiFi 7最高已經到1G以上了，到WiFi 8就不追求速度提升，但會追求低延遲，預計五年後就會如期有WiFi 8供應。

聯發科此次也在展會中大秀各種解決方案，從智慧居家、Agentic AI驅動的智慧語音助手到車用都不缺席，聯發科也在展會中展出智慧座艙解決方案，希望搶攻旗艦車用市場。

聯發科此次與邊緣 AI 低功耗解決方案先驅的意騰科技宣布，將協同合作為車用、智慧家庭、以及智慧零售市場打造創新 AI 語音解決方案，並於 CES 2025 首次亮相展出。雙方合作將致力於提升用戶與汽車及智慧設備的互動體驗，為全球用戶帶來更智慧、安全且直觀的生活方式。

聯發科副總經理張豫臺認為，隨著 AI 日益融入你我生活，聯發科秉持先進且多樣化技術，讓大眾能受惠於科技普及所帶來的便利，實現更美好的生活。此次與意騰科技合作，即將其在人機互動以及語音辨識等 AI 方案帶入聯發科技的 Dimensity Auto 智慧座艙平台，以及聯發科技智慧家庭與智慧零售解決方案，進而推動更多的 AI 創新。

意騰科技副總經理暨台灣分公司總經理許維新表示，與聯發科技的合作突破了邊緣運算環境下語音辨識與人機互動的技術極限。希望藉此解決方案提供更智慧、更安全且直觀的解決方案，全面提升消費者的使用體驗。

針對智慧家庭市場，雙方共同推出創新的「智慧家庭 AI Hub」，在聯發科天璣 9400 旗艦行動平台上，整合意騰科技的 AI 自然語音技術，及平台上原有生態夥伴的邊緣 AI 自動語音辨識模型（ASR）、小型語言模型（SLM）與多模態大語言模型（LMM），並結合可將傳統AI應用程式升級成具自主性、推理能力與行動力的聯發科天璣 Agentic AI 引擎（Dimensity Agentic AI Engine），為智慧家庭情境帶來更為流暢且個人化的語音操作體驗。「智慧家庭 AI Hub」將語音科技無縫融入日常生活，讓智慧裝置成為用戶的得力助手，全面提升居家便利性。

雙方合作另一亮點，是針對智慧零售場景打造的生成式 AI 解決方案。該方案將意騰科技的 AI 喚醒詞、語音轉文字（STT）、文字轉語音（TTS）技術與智慧物聯網平台 MediaTek Genio 及 MediaTek DaVinci 生成式 AI 服務平台結合，為智慧零售設備提供生動的虛擬角色介面和自然語言對話功能。這一創新解決方案提供直觀且引人入勝的互動體驗，不僅為用戶帶來便利，更樹立智慧零售市場的新標竿。

關鍵字： 聯發科

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