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先探／巴菲特出手了！看準資安軟體

圖／先探投資週刊 提供

現金部位創新高的波克夏，本讓市場惴惴不安，近期逆勢買進資安股VeriSign，加上黃仁勳在ＣＥＳ展上亦加持ＡＩ軟體未來，相關族群後市看漲。

文／林麗雪

「股神」巴菲特執掌的波克夏公司（Berkshire Hathaway），投資部位的變動總是引起市場諸多關注，尤其過去一段時間，波克夏持續出脫蘋果持股，帶動現金部位屢創新高，目前波克夏的現金部位已高達十兆新台幣，更讓市場惴惴不安。

不過，當市場用放大鏡檢視波克夏現金部位創新高、並擔心美股可能在不久的將來步入空頭之際，巴菲特並未停止搜尋買進好股票的機會，甚至在二○二四年底，持續加碼買進網際網路網域註冊公司VeriSign持股，並成為VeriSign最大股東，巴菲特出手買資安股，已值得市場提高關注。

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VeriSign營益率高達五成

根據13F所公布的波克夏持股資料顯示，波克夏在二四年第一季就開始買進VeriSign股票，第二、三季期間VeriSign出現波段下跌，巴菲特並未再加碼，直至二四年底才又開始加碼，雖然目前波克夏持有VeriSign總價值不過二八億美元，占波克夏總資產九牛一毛，但在波克夏現金部位創新高之際，持續加碼VeriSign的背後緣由倒是值得一探。

VeriSign是全球主要的網際網路域名解析系統（ＤＮＳ）服務商，專門協助客戶進行網站的網域名稱註冊作業，同時提供相關的網路基礎架構維護與資安防護服務，毛利率高達八成以上，營益率甚至達五成，獲利指標在S&P 500指數中，幾乎都名列前茅，突出的獲利能力，或許是VeriSign吸引巴菲特投資的原因。

然這並非波克夏第一次買進軟體資安股，早在二○年九月，波克夏海瑟威就以每股一二○美元的ＩＰＯ價格買進雲端資料倉儲軟體廠Snowflake，並在其上市後持續購買，但在二四年中，Snowflake一直受到高層變動及網路攻擊新聞影響，股價一路崩跌，波克夏也在二四年中到第三季期間大舉出脫Snowflake股權，訴求價值及長期投資的波克夏，在Snowflake的投資也並沒有討到便宜。

就財務結構來看，VeriSign在軟體及資安領域不僅相當突出，還非常優異，巴菲特這次買進資安股，或能在Snowflake的投資失利之後扳回一城。事實上，全球軟體及資安公司的營運成長前景及利潤率向來不錯，如全球市占高達四五％、且是企業界公認在ＩＴ服務管理解決方案最為優異，能夠相當程度支援企業自動化流程的軟體廠ServiceNow，儘管年營收成長率約僅一成上下，但營益率高達二五％，在支持企業ＡＩ轉型的軟體股中，獲利能力堪稱突出，二○二四年股價亦上漲達五成。

軟體先行、資安跟進

再如總部在美國科羅拉多州丹佛市的ＡＩ大數據公司Palantir，主要產品用於為政府機構和金融機構提供大規模數據分析和決策支援，受惠於客戶持續成長，Palantir在二四年幾度調升全年展望，更激勵二四年股價大漲高達三．四倍，為過去一段時間表現最為突出的ＡＩ軟體股。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2334期精彩當期內文轉載》

圖／先探投資週刊 提供

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