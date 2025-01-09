快訊／台股收盤大跌326.2點　台積電跌5元至1100

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
台股今（9日）開平走低，加權指數終場大跌326.2點，以23081.13點作收，跌幅1.39％，成交量3819.11億元。
美股前一交易日有漲有跌，台股上午以下跌0.61點開出，指數開平走低，盤中最高達23463.96點，最低23081.13點，終場收在23081.13點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌5元來到1100元，跌幅0.45％；鴻海（2317）下跌5元至183元；廣達（2382）下跌7元至288元；陽明（2609）下跌5元來到72.6元；元大台灣價值高息（00940）下跌0.17元至9.32元。
今天漲幅前5名個股為澤米（6742）上漲6.8元，漲幅10％；毛寶（1732）上漲3.05元，漲幅9.95％；恆大（1325）上漲3.45元，漲幅9.87％；康師傅-DR（910322）上漲2.05元，漲幅9.86％；倚天酷��-創（2432）上漲3.25元，漲幅9.83％。
跌幅前5名個股則為聯德控股-KY（4912）下跌17元，跌幅9.97％；亞光（3019）下跌17元，跌幅9.86％；鈞興-KY（4571）下跌23.5元，跌幅9.81％；和椿（6215）下跌9.6元，跌幅9.19％；東台（4526）下跌2.95元，跌幅8.93％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|澤米（6742）
|74.8
|▲6.8
|▲10.0％
|毛寶（1732）
|33.7
|▲3.05
|▲9.95％
|恆大（1325）
|38.4
|▲3.45
|▲9.87％
|康師傅-DR（910322）
|22.85
|▲2.05
|▲9.86％
|倚天酷��-創（2432）
|36.3
|▲3.25
|▲9.83％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|聯德控股-KY（4912）
|153.5
|▼17.0
|▼9.97％
|亞光（3019）
|155.5
|▼17.0
|▼9.86％
|鈞興-KY（4571）
|216.0
|▼23.5
|▼9.81％
|和椿（6215）
|94.9
|▼9.6
|▼9.19％
|東台（4526）
|30.1
|▼2.95
|▼8.93％
資料來源：證交所
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