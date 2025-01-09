漢來美食2024年營收創新高　旗下自助餐、宴會廳過年訂位已滿

▲漢來海港過年訂位已滿。（圖／漢來美食提供）



記者廖婕妤／台北報導

漢來美食（1268）公告12月營收，單月合併營收為5.74億元，月增17.62%、年增14.53%，寫同期新高；累計2024全年合併營收為59.3億元，年增20.56%，創歷史新高。公司指出，年底向來為民眾總結年度成果及開展新年度的歡慶期，從旅遊消費、耶誕跨年，活動一路要熱絡到農曆年節，餐飲市況看好，旗下自助餐、宴會廳過年訂位已滿，外帶年菜銷售成長20％，Q1業績看旺。

漢來美食表示，12月業績飆升主因來自宴會廳年底的宴席聚餐，旗下3個宴會廳，今年企業尾牙訂席量大幅提升，儘管因應人力與食材上漲，宴席價格有些略調整，平均漲幅達10-25%，但絲毫不影響宴會廳包廂的搶手程度，包含南港漢來大飯店宴會廳與高雄漢來飯店、巨蛋會館兩地宴會廳，12月帶進高達1.6億元營收，高雄兩館更刷新歷史紀錄。

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漢來美食指出，旗下自助餐系也表現亮眼，除了尾牙搶手，還有耶誕、跨年的年節慶祝需求，緊接著到來的農曆過年，消費者聚餐需求來到最高峰，「島語自助餐廳」以及全台7家「漢來海港自助餐廳」，1月底除夕午、晚餐，每一餐期都各有兩輪用餐時段，訂位都已全滿。

此外，目前北、高兩地3館宴會廳的除夕圍爐宴共350桌早已訂滿，另外還有除夕年菜外帶，南北宴會廳共將銷售1,200套，較去年成長20%；冷凍宅配年菜預購已近1萬件，其中單品菜色購買量比套餐數高出近2.5倍。

綜觀市場情況，漢來美食指出，今年許多餐飲集團紛紛加入冷凍宅配年菜行列，市場競爭力更為激烈，漢來美食宅配能在競爭的市場中達成銷售目標，甚至超出預估獲利，並獲得消費者的肯定與喜愛，是品牌力與產品力這兩個核心價值充份展現的實證。