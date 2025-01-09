早餐雙雄2024營收亮眼！揚秦再創新高　QBurger連5年雙位數成長

美東碼頭不罷工了！ 貨櫃三雄臉綠跌半根

美東碼頭工人原先傳出1／15合約到期後將展開新一輪罷工，不過勞資雙方在新一輪的談判後，達成了一份暫時協議，意即罷工事件不會發生；貨櫃三雄股價表現疲弱，長榮（2603）一度跌逾6％、陽明（2609）盤中跌逾半根，萬海（2615）則是跌4.88％。

黃仁勳看衰！ 量子公司D-Wave重摔36%、執行長回擊「大錯特錯」

量子電腦軟體和服務供應商D-Wave執行長巴拉茨（Alan Baratz）今天表示，輝達執行長黃仁勳對量子運算的看法「大錯特錯」。

Fed會議紀要 官員憂心抗通膨腳步恐陷「停頓」

根據聯邦準備理事會（Fed）今天公布的會議紀要，數名高階官員在去年12月會議中提出關切，認為近幾個月來對抗通膨的努力陷入「停頓」。

台積電美國廠增量吃超微、蘋果大單 輝達排隊中

半導體科技觀察者、《彭博》前專欄作家高燦鳴（Tim Culpan）指出，台積電位於亞利桑那州的Fab 21工廠正逐步提高產量，最近開始生產個人PC應面的超微（AMD） Ryzen 9000系列處理器，以及用於智慧手錶的蘋果S9系統級封裝（SiP）的部分組件。輝達（NVIDIA）正為P1A階段的晶圓排隊中。

雪上加霜！千萬房屋欠債被法拍 房地合一稅連補帶罰近20萬

房地合一稅制上路後民眾常有錯誤認知踩到漏稅紅線。南區國稅局表示，近期有查到民眾欠債房子被法拍千萬元，雖然賣房金額不足以抵債，但國稅局追查後認定漏報房地合一稅，連補帶罰課進20萬元的稅金，雪上加霜。

年前資金需求照過來！ 一表看入帳基金最後贖回日

長達九天的農曆春節長假即將到來，臺灣證券交易所公布集中交易市場2025年農曆春節前最後交易日為1月22日，農曆春節後開始交易日為2月3日。投信業者提醒投資人，若年節期間有資金需求的投資人，想以既有投資的基金換取現金，則要留意年前基金贖回時間和作業程序，以利資金準備。

7家金控去年獲利出爐！ 元大金每股獲利2.77元暫居冠

14家金控有7家已公布去年全年獲利，目前由元大金（2885）每股稅後盈餘（EPS）2.77元暫時居冠，就已公布7家金控獲利總和約1874億元，年增率17.14%，由於14家金控前11月稅後獲利達5700億元，全年挑戰可望挑戰6000億元新高。

麻疹疫情延燒！防疫概念股強漲 加捷生醫再漲停

國內麻疹群聚相關確診者已達16人，接觸者匡列破3000人，創5年新高，加上天氣變化流感肆虐，帶動防疫概念股漲勢，加捷生醫（4109）拉出第2根漲停，順藥（6535）、恆大（1325）盤中漲逾9％，熱映（3373）漲逾7％，康那香（6616）漲逾6％。

台彩豪灑10.5億蛇年春節加碼破紀錄 大樂透連旺20天史上最長

台灣彩券公司今（9）日宣布114年蛇年春節期間推出總金額創歷年之冠、高達新台幣10.5億元的加碼活動，其中大樂透一路從1月24日起連續20天加碼，創下「史上最長連續開獎天數」，春節大紅包加碼組數從113年的360組拉高到480組。

緯穎重挫6% 郭明錤拋8重點看好明後年成長

AI股緯穎（6669）在輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳演說前後股價走揚，昨（8）日盤中創2870元半年高點，公司公布2024年全年EPS（每股盈餘）126.57元，大賺12個股本，但今（9）日早盤開低，一度重挫6%至2590元，市場解讀利多出盡，惟天風證券分析師郭明錤拋8大觀察重點，看好緯穎明後年成長性。