早餐雙雄2024營收亮眼！揚秦再創新高　QBurger連5年雙位數成長

▲麥味登。（圖／揚秦提供）
記者廖婕妤／台北報導
連鎖早餐品牌麥味登母公司揚秦（2755）公告12月營收，單月、Q4、2024全年營收都創下同期新高，今年將持續展店挹注營運；另一家連鎖早餐店QBurger（7797）2024全年營收年增16.57％，連續5年都繳出雙位數成長的成績。
揚秦12月單月合併營收為2.3億元，月增3.48%、年增22.02%，創單月新高；Q4合併營收為6.83億元，季增2.04%、年增19.05%，創單季新高；累計2024全年合併營收為25.35億元，年增17.40%，續寫歷史新高。
揚秦總經理林麗玲表示，麥味登受惠於新品「鬆餅堡」上市後熱賣，締造單日銷售超過2.4萬顆的佳績，不僅吸引年輕來客，更促動商品銷售暢旺；隨著天氣轉冷，炸雞大獅與涮金鍋進入銷售旺季，氣候與節慶同時拉高消費者買氣，各品牌皆開出紅盤。
林麗玲指出，麥味登國內店數已突破900家，持續朝千店目標邁進；炸雞大獅在印尼與星馬地區門市擺脫疫情干擾後，展店轉為積極，國內則以百店為短期目標；涮金鍋與REAL 真‧Cafe‧Bread則是以拓展直營門市為優先，透過多品牌直營與加盟系統驅動下，帶動揚秦營運持續成長。
截至目前，「麥味登」總店數900家，「炸雞大獅」海內外店數117家，「REAL 真‧Cafe‧Bread」店數6家，「涮金鍋」店數3家，第4家直營門市坐落於桃園市中壢區青埔商圈，鄰近桃園捷運A19站，佔地170坪的中壢青埔店即將於本月15日開幕，持續搶攻寒冬火鍋商機。
▲QBurger。（圖／記者廖婕妤攝）
QBurger 12月單月合併營收為1.94億元，月增3.04％、年增12.85％；累計2024全年合併營收為22.22億元，年增16.57％，實現連續5年雙位數成長的目標。
QBurger表示，目前全台店數達373間，在全台近2萬家早餐店的市場規模中，展項強大成長潛力，去年新增的門市，預計將於今年完整營收貢獻，再次墊高整體門市營收成長基礎。
QBurger指出，今年領先業界率先與Google合作，導入大數據商圈評估系統及多元模組店型，實現精準選址與敏捷展店策略，結合近200間直營門市的強大營運團隊，預計全年新增展店數再次倍增，實現全台500間門市的拓展目標，為持續擴展市場佔有率與品牌影響力創造貢獻。
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