台驊控股2024年營收成長74％　預期今年海運供需趨向平衡

▲台驊控股。（圖／台驊提供）



記者廖婕妤／台北報導

台驊控股（2636）公告12月營收，單月合併營收為20.48億元，年增52.90%，累計2024年合併營收為254.54億元，年增74.07%。公司指出，今年供需預期將趨向平衡，主要航運聯盟利用各項策略緩解供需壓力，加上紅海等地緣政治危機不穩定性，都可能減少部分航線的有效運力供應。

台驊表示，12月海運營收達12.07億元，月增0.53%、年增83.44%，顯示出全球貨運需求強勁復甦及運費相對穩定，歐洲線因農曆年前提前出貨使需求增加，寒冷天氣影響歐洲港口作業效率，加劇供需緊張，進而推升12月運價；北美航線於上半月處於價格下滑階段，12月中旬後因美東港口罷工的預期心理，以及農曆年前的出貨需求，為市場帶來支撐，聖誕與年終銷售季推動美國市場需求回升，北美航線運價大幅反彈。

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台驊指出，12月空運營收為5.14億元，年增40.06%，空運市場受AI相關產品、跨境電商與消費性電子產品需求的推動，航空貨運量與價格均呈現增長趨勢。

展望今年，全球貿易量預計將保持溫和成長，增幅約在2.5％-3％，主要是受到經濟復甦、新興市場崛起、電商和數位貿易發展影響，但地緣政治風險和貨幣政策的不確定性，仍將對今年整體經濟表現造成相當壓力。

今年供需預期將趨向平衡，受國際海事組織碳排規範，不符環保標準的老舊船舶將加速退役，主要航運聯盟也利用各項策略緩解供需壓力，再加上紅海等地緣政治危機的不穩定性，都可能減少部分航線的有效運力供應；今年空運需求仍將持續聚焦在跨境電商及高附加值貨物的成長。