中華電信尾牙先爽領2萬紅包　新董座簡志剛高喊：努力連八年達標！

記者蘇晟彥／台北報導

中華電信（2412） 9日舉辦感恩尾牙餐會，席開近百桌邀請同仁到場同歡，同時這也是新董事長簡志剛上任首場尾牙秀，對此，他上台致詞時表示，今年與工會協商後祭出調薪3,000元、伙食津貼2,400元以及發送新年紅包2萬元的福利，這也是中華電信連續七年營收達標，同時向同仁喊話「讓我們持續超標創新高，連續八年達標好不好？」

▼中華電信新董座簡志剛在尾牙上向同仁喊話，要連續第八年持續達標。（圖／記者蘇晟彥攝）



中華電信 9 日公佈113年12月及全年自結財務概況，全年營收、獲利雙雙再創新高。12月單月合併自結營收為250.1億元，年成長12.7%；營業淨利為36.4億元，年增26.4%，稅前淨利為38.2億元，年增31.0%；歸屬於母公司業主淨利為28.2億元，年增23.4%；EBITDA為69.9億元，年增13.1%；EPS達0.37元。113年度全年合併自結營業收入達2300.3億元，年增3.1%；營業淨利為468.8億元，年增1.1%；稅前淨利為477.6億元，年增1.6%；歸屬於母公司業主淨利為372.1億元，年增0.8%；累計每股盈餘為4.80元，年增0.8%。

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對此，簡志剛在致詞時強調，今年創下營收佳績都要感謝同仁，也因此在日前宣佈全體員工定額加薪2,400元、伙食津貼從600提高至3,000元，同時每個人都可以拿到2萬元新年紅包，這些都是與工會協商過後的結果，同時也是感謝全體同仁努力。

此外，他也提到，今年中華電信面臨競業合併後的夾殺（台台併、遠亞併），也正面臨數位轉型、AI科技席捲的浪潮，因此在2024年能繳出營收佳績非常不容易，而目前中華電信也正持續進行「雙軸轉型」、「數位轉型」，最後強調即便有強風吹襲，也希望能與同仁繼續在2025年年「逆風而行、持續超標」，創下營收新高。