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高港去年貨櫃量輸給洛杉磯　美東罷工危機解除今年估重回第18名

▲長榮2.4萬箱貨櫃船彎靠七櫃。（圖／港務公司提供）

▲高雄港第七貨櫃中心已於去年全數營運，將可拉高該港今年裝卸量。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

高雄港去年(2024)貨櫃總裝卸量達922.83萬箱(20呎櫃)，年增4.47%，估計全球排名居第19名，較2023的第18名落後1名，主要是因美國東岸罷工可能，讓洛杉磯港櫃量成長18.9%、長灘港成長20.2%，兩港屬於同一港區，估計全年總裝卸量超過1千萬箱(20呎櫃)，超越高雄港。由於美東罷工危機已在本月8日解除，洛杉磯港去年大增的貨量將重回美東港口，台灣港務公司估計今年高雄港排名也可以重回第18名。

港務公司預估，114年台灣進出口貿易量不會有顯著增長(至113年11月為-0.45%)。不過在港口方面，高雄港第七貨櫃中心已於去年全數營運並完成自動化作業機具作業調校，另今年行銷獎勵針對轉口增量獎金提高為每箱1,000元，有助轉口量提升，預期今年總櫃量至少成長3%。

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租用七櫃的長榮海運，在高雄港第四貨櫃也租有115-117號碼頭，去年合計在高雄港裝卸量共347.7萬箱，今年第一周共裝卸9.1萬箱，全年以工作51周計算，有望達到464.1萬箱，有機會讓高港總裝卸量達1012萬箱，不過還要看颱風等其他因素。

展望未來，高雄港萬海第五貨櫃中心改建工程將於2026年將逐步投入營運，面積為現有基地的兩倍大，藉由五、六、七櫃近遠洋中轉基地擴增，有信心達到1000萬箱以上作業量。

港務公司高階指出，去年12月26日蘇州一港四區宣布創下年度貨櫃總裝卸量千萬紀錄，由於其中年櫃量逾800萬箱的太倉港，被列為上海港輔助港，櫃量是計算在上海港，讓蘇州港無法與高雄港爭排名。

關鍵字： 高港櫃量罷工危機重回第18名

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