推動醫療永續　玉山銀攜手樂生療養院簽署發展合作MOU

▲玉山銀攜手樂生療養院簽署永續發展合作MOU。（圖／玉山銀提供）

記者巫彩蓮／台北報導

玉山銀行持續推動永續發展，攜手衛生福利部樂生療養院簽署永續醫療合作備忘錄（MOU），雙方將共同推動永續醫療發展，實踐對環境友善與社會共榮的永續承諾。簽署儀式由玉山銀行總經理林隆政、樂生療養院院長王偉傑代表完成簽署，共同打造臺灣醫療永續生態圈。

玉山銀行總經理林隆政表示，永續發展是全球的重要議題，玉山長期深耕醫療產業，目前已服務超過30家的指標型醫院，提供多元創新的金融服務，並與11家醫院簽署永續醫療合作備忘錄，項目涵蓋員工薪資轉帳、e化轉型及永續諮詢等。此次與樂生療養院的合作為第12家，後續將結合「玉山永續轉型平台」專業顧問團隊資源，協助樂生療養院規劃永續發展策略、編撰永續報告書等，共同提升環境友善與社會共榮的目標。

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樂生療養院院長王偉傑指出，全院進行節能減碳已行之有年，成果頗佳，已陸續汰換舊有的冰水主機，冷氣設備改為變頻式，院內也全數汰換成LED燈具，並裝設紅外線感應照明，同時也鼓勵全院員工一同節能，自2016年開始，院內洗腎相關耗材，皆透過回收滅菌再利用的方式，至今已回收超過82000公斤，為環境永續加分。

2021年起，玉山連續4年舉辦ESG永續倡議行動，深獲產官學界肯定；2024年更號召超過160家來自國內外的優質企業以及26家醫療院所加入倡議，共同立下永續承諾。展望未來，玉山將持續攜手更多的志同道合的夥伴，共同推動金融業與醫療業永續共贏的美好願景。

