金龍年封關倒數　聚焦晶圓龍頭法說、輝達大會

▲農曆年封關在即，台積電法說動見觀瞻。（圖／記者高兆麟攝）

記者巫彩蓮／台北報導

金龍年台股封關倒數計時，PGIM保德信中小型股基金經理人杜欣霈表示，隨著時間接近金龍年封關，目前市場等待下週的晶圓龍頭大廠法說，預期將帶來正向的2024年第四季財報、先進製程與先進封裝展望，此外，輝達感恩大會也將於下週登場，兩大題材皆有利於矽光子、機器人等長線趨勢應用供應鏈在春節前持續發酵，惟須留意由於川普將於20日上任，加上聯準會降息預期持續收斂，台股至封關前的走勢震盪難免。

台股昨（10）日走勢震盪，終場指數小跌69.27點，跌幅-0.3%，大盤收在23011.86點，統計本週台股小漲0.45%，上漲103.56點，平均日均量3940.03億元，惟週K線連兩週收黑。

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至於三大法人動向，由於時間日趨接近春節長假，法人交投明顯轉趨清淡，本週外資小幅買超10.47億元，自營商同步小幅回補18.26億元，僅有投信調節77.21億元，連續第3週站在賣方，三大法人合計單週賣超48.48億元。

杜欣霈分析，目前距離封關僅剩下8個交易日，統計1991年至2023年長達33年的台股單月份表現，資料顯示1月上漲機率平均超過5成，而2月、3月的上漲機率逐月走高，分別達67%、70%，顯見每年在春節封關行情加持之下，台股漲多跌少，且只要川普就任後未替市場帶來意外，這股多頭氣勢可望延伸至春節開紅盤之後。

從全球經濟基本面來看，即使川普上任，整體仍可維持穩健成長，杜欣霈指出，包括IMF、OECD、WB預測2025全球經濟成長率可維持2.7%至3.2%，而今年的全球貿易量成長率則可繳出3.4%至3.6%的成長成績，有利於台灣的AI進出口商機。

杜欣霈說明，受惠於AI及科技新品商機持續熱絡，加上傳產外銷普遍自低點回升，台灣出口數字在2024年11月展現年增9.7%，進口方面同樣在AI產業鏈國際分工及出口延伸需求帶動下，積體電路及資通產品進口維持強勁成長，半導體設備購置亦延續回升趨勢，帶動去年11月總進口年增19.8%，讓市場不斷上修今年台股企業獲利預期至15%，其中科技產業成長性更是上看31%，反映AI趨勢推動台股多頭方興未艾。

