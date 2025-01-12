英業達證實投入AI眼鏡、機器人　董座：科幻小說正投射未來世界

圖文／鏡週刊

輝達執行長黃仁勳在CES（美國消費電子展）大談AI（人工智慧）人形機器人，並帶來減輕AR（擴增實境）眼鏡重量的新專利，在台炒熱AI新技術話題，英業達證實投入AI機器人，由子公司英華達操刀的AI眼鏡已與業者展開合作。

談到AI，英業達董事長葉力誠直言，2023年ChatGPT問世後，AI應用在各方面演進速度相當快，已為各產業造成很大影響，「我常向團隊說科幻電影和小說是投射未來世界，看好機器人和PC運算，英業達不會落後。」

記者好奇，英業達對於AI新產品的規劃，英業達總經理蔡枝安僅透露，有團隊負責投入AI人形機器人。至於AI眼鏡，將交由負責智慧裝置的英華達操刀。

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何代水坦言，英華達過去有投入AR、VR（虛擬實境）眼鏡，不過生產的量很少，這塊市場發展至今仍是小眾市場，反觀AI眼鏡體積不會笨重，結合AI和通訊將有不錯的應用機會，「目前正與成熟公司、新創公司展開合作。」

但英華達過去瞄準5G應用裝置多年，何時能看見市場明顯成長？何代水指出，歐美5G廠商在美中貿易戰後已逐漸起死回生，這些廠商都是英華達的大客戶，預計今年能看見5G模組、用戶終端設備（CPE）有不錯的表現。



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