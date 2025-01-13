去年稅收超徵4972億史上次高　房地合一稅課徵近千億破紀錄

▲看屋示意照，非課稅當事人。（圖／記者項瀚攝）

記者陳瑩欣／台北報導

財政部今（13）日公告2024年度稅收統計，2024年總稅收來到3兆7308 億元，較2023年成長7.9%，超徵金額達4972億元創史上次高；專家指出，各項稅目中，房地合一稅因3大關鍵因素貢獻國庫976億元創史上新高，不但年增率58.1%，預算達成率也來到181.3%。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，房地合一稅收去年達到將近千億水準，創下歷史新高，顯見不動產行情看俏、市場交易熱絡，以及稅局為維護居住正義輔導查緝不遺餘力。

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曾敬德指出，房地合一稅單一年度課近千億元，反映市場上房價全面性大漲，出售不動產的個人房價大漲且短期稅率也高，不少也達到滿5年20%的稅率，交易時就得繳交可觀的房地合一稅負。

不過曾敬德也指出，因為房地合一稅收實在是太高，國稅局也會特別審視民眾的節稅方式是否符合規定。

除了房地合一稅以外，與不動產息息相關的稅負如地價稅、土增稅也明顯成長。

財政部指出，2024年12 月地價稅稅收達382 億元，年增9.4%，全年稅收990 億元，年增5.3%，主因開徵件數增加及2024年調整公告地價所致。

至於土地增值稅，2024年12月稅收71 億元，年增5.3%，全年稅收893 億元，年增19.8%，主因大額稅款案件增加。