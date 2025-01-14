ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

台股ETF受益人周減2.9萬人　8檔逆勢創高

▲▼今日台股開高走高，指數大漲超過兩百點，盤中再創歷史新高。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

根據台股ETF集保戶股權分散1月10日最新統計資料顯示，66檔台股ETF受益人近一周減少2.9萬人，其中僅17檔人數是呈現周增加，不過仍有包括群益台灣精選高息（00919）、元大高股息（0056）、富邦台50（006208）、復華富時高息低波（00731）、元大台灣高息低波（00713）、大華優利高填息30（00918）、凱基優選高股息30（00915）、元大中型100（0051）共8檔逆勢創下新高，這8檔中有6檔季配型高息ETF上榜，整體來看，季配型台股高息ETF持續受投資人喜愛，而三檔百萬ETF也僅0056與00919上榜。

▲▼ 群益投信。（圖／群益投信）

[廣告]請繼續往下閱讀...

ETF理財達人表示，由於美國總統川普即將上任，加上農曆春節長假腳步逼近，投資人觀望氣氛濃厚，也有些投資人選擇調整手上持股，因此也讓台股ETF受益人數上周減少。不過，台股高息ETF有股息、又有潛在的價差空間可期，適合長期投資，更是愛好存股領息的存股族投資人，參與台股投資的好選擇。以去年受益人數增加最多的00919為例，00919所追蹤的指數，選股策略中有兩個重點：「精準高息」以及「精準領息」，配息頻率也採取每季配息(3、6、9、12月)，滿足投資人打造穩定現金流的需求，00919自成立以來呈現類似台積電（2330）階梯式步步高的配息政策，存股族或是想中長期持有的投資人此時進場布局可以撿便宜，也能夠降低持股的成本。

00919基金經理人謝明志表示，整體而言，降息循環啟動，在波動管理和資本利得追求兩大投資目標的驅動下，建議投資人可朝高息資產進行布局，其中台股高息ETF既可望有息收也可期待資本利得，是投資人不可不留意的標的。近期台股表現震盪，從存股的角度來看，大盤波段低點反而是好時機，中長線而言，台股基本面有支撐，對台股後市仍持正面看法，因此若盤勢有回檔建議可採取逢低買進策略。
 

關鍵字： ETF台股高息投資季配

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

香菇雞湯不要香菇？老闆直接加爆幫你克服 #香菇恐懼症

推薦閱讀

台股ETF受益人周減2.9萬人　8檔逆勢創高

台股ETF受益人周減2.9萬人　8檔逆勢創高

根據台股ETF集保戶股權分散1月10日最新統計資料顯示，66檔台股ETF受益人近一周減少2.9萬人，其中僅17檔人數是呈現周增加，不過仍有包括群益台灣精選高息（00919）、元大高股息（0056）、富邦台50（006208）、復華富時高息低波（00731）、元大台灣高息低波（00713）、大華優利高填息30（00918）、凱基優選高股息30（00915）、元大中型100（0051）共8檔逆勢創下新高，這8檔中有6檔季配型高息ETF上榜，整體來看，季配型台股高息ETF持續受投資人喜愛，而三檔百萬ETF也僅0

2025-01-14 10:01
2025夢幻跳槽企業！台積電11連霸　統一集團奪傳產第一

2025夢幻跳槽企業！台積電11連霸　統一集團奪傳產第一

農曆年節即將到來，不少上班族都有年後跳槽的計畫，根據yes123求職網調查，有95％上班族年後會想換工作，創下16年新高，而在「夢幻跳槽企業」中，傳統產業第一名由統一集團（1216）奪冠，高科技產業由台積電（2330）連11年奪得第一名，金融業則是富邦金（2881）拿下冠軍。

2025-01-14 09:06
CES 2025完美落幕　全球共吸逾14萬參與者、4500參展商

CES 2025完美落幕　全球共吸逾14萬參與者、4500參展商

全球最具影響力的科技盛會CES 2025已完美落幕，根據主辦單位CTA統計，此次CES迎來逾141,000名來自全球各地的參加者。更匯聚超過4500間參展商，其中包括1400間新創公司，並吸引逾6000名媒體與會，展示應對全球挑戰的創新科技及塑造未來的技術趨勢。

2025-01-14 11:45
車用散熱廠金興精密今上市掛牌　盤中上漲逾20%

車用散熱廠金興精密今上市掛牌　盤中上漲逾20%

車用散熱系統風扇與車用空調系統鼓風機專業大廠-金興精密（7732）今（14）日以每股40元正式上市掛牌交易，以43.6元跳空開高後，早盤一度衝高到48元，漲幅逾20%，新股上市蜜月期啟動。

2025-01-14 11:37
前進矽谷！國發會海外新創基地+1　拚2027新創募資規模達50億美元

前進矽谷！國發會海外新創基地+1　拚2027新創募資規模達50億美元

國發會繼去年於日本東京設立新創基地後，更進一步在今年1月中旬於美國矽谷核心地帶帕羅奧圖（Palo Alto）設立第二個海外新創基地，國發會主委劉鏡清表示，2023年台灣新創募資逆勢成長10%，達28億美元創下歷年新高，未來預計每年成長20%，在2027年新創募資規模達到50億美元的目標。

2025-01-14 11:08
台積電先進製程稀缺　郭明錤：除非GB200 NVL72再延否則不會砍單

台積電先進製程稀缺　郭明錤：除非GB200 NVL72再延否則不會砍單

知名分析師郭明錤今日發文表示，GB200 NVL72組裝在2Q25大量出貨的預期可能仍相對樂觀，且因出貨問題為供應端而非需求端，在台積電謹慎擴產且先進製程為稀缺資源下，除非GB200 NVL72再度發生數次延期，否則NVIDIA短期內不會砍單。

2025-01-14 10:59
輝達Blackwell AI伺服器面臨過熱、故障問題　微軟等四大廠傳砍訂單

輝達Blackwell AI伺服器面臨過熱、故障問題　微軟等四大廠傳砍訂單

據外媒Wccftech報導，由於未能解決過熱和架構缺陷問題，NVIDIA的Blackwell AI伺服器正面臨供應鏈瓶頸，更傳出微軟、亞馬遜、谷歌和Meta等主流客戶砍單。

2025-01-14 10:52
「P2P網路借貸平臺公會」獲准成立　為金融科技發展注入強心針

「P2P網路借貸平臺公會」獲准成立　為金融科技發展注入強心針

由信任豬公司、台灣資金交易所、鄉民貸、日生金互聯網、普匯金融科技5家企業發起人成立「P2P網路借貸平臺公會」獲內政部核准成立，同時推舉普匯金融創辦人姚木川擔任主任委員，負責籌組「中華民國網路借貸平臺同業商業公會」，為台灣金融科技發展開創另一歷史里程碑。

2025-01-14 10:43
快訊／台積電漲10元至1085　台股開盤上漲86點

快訊／台積電漲10元至1085　台股開盤上漲86點

美股4大指數有漲有跌，台股今（14日）以22573.96點開出，指數上漲85.63點，漲幅0.38％。

2025-01-14 09:02
海岬型船日租三天漲46.78%　投信連續22天買進裕民11.56萬張

海岬型船日租三天漲46.78%　投信連續22天買進裕民11.56萬張

台股昨(13)日收盤暴跌523點，收在22488點，而航運類股當中，裕民(2606)與中航(2612)因海岬型船運價連續三個工作日上漲，現貨市場日租累計漲幅高達46.78%，昨日兩公司股價逆勢上漲，裕民漲0.51%，收盤價59.1元，中航漲0.05%，收盤價39.70元，其中裕民更創下連續22個工作日投信買進紀錄，累計買進11.56萬餘張。　

2025-01-14 08:32

讀者迴響

熱門新聞

國旅備品沒了「沐浴乳也要自備」？環境部急澄清

他38歲身價破億　點名抱緊4檔ETF

南港LaLaport來了！　台壽三井傳3／20開幕

逾2.5公斤黃金通關被抓到　711萬元財產遭沒收

拜登加強晶片管制　輝達：恐損及美國AI領導地位

世芯-KY近6營業日狂殺300元　並列13檔注意股

加密貨幣交易逃漏1.3億元　財政部補徵再罰3400萬元

輝達總部址定「南港調車場」？台鐵證實房仲接洽

輝達Blackwell AI伺服器面臨過熱、故障問題　微軟等四大廠傳砍訂單

即／威力彩邁入22連摃！下期上看「5億」

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【嚇死寶寶】點 #仙氣手搖飲 驚見同事把乾冰倒出來喝！？

【婚禮蟑螂】看來攝影師平常沒少練XD

香菇雞湯不要香菇？老闆直接加爆幫你克服 #香菇恐懼症

宋慧喬花3年拍《一代宗師》想跑險被王家衛沒收護照XD

33歲藥頭家中搜出安毒！當場下跪媽媽　母心碎：為什麼講不聽

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366