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財訊快報／網通溫和回升　商機變業績

圖／財訊快報季刊 提供

網通設備廠2024年很「悶」，2025年營運有機會重回成長，而沉浸作夢行情的局端光通訊元件廠，股價能否續強則要看是否交出亮眼成績單。

文／何美如

一個產業兩個世界」堪稱2024年網通產業最佳寫照。分散式運算與生成式AI應用興起，高速傳輸需求無法擋，「銅退光進」成為未來資料傳輸的主要發展方向，矽光子（Silicon Photonics）、共同光學封裝（CPO）等資料中心的供應鏈更成當紅炸子雞，股價翻倍漲的公司大有人在。

相比之下，網通設備廠從原本預估2023年底、2024上半年需求轉強，但直到2024年底都沒看到客戶大力回補庫存需求，不但「望穿秋水」遲遲等不到需求反轉向上，不少公司下半年更是旺季不旺，股價表現空間相對有限。

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高速傳輸驅動WiFi 7升級

展望2025年，在國際政經情勢與不斷的區域衝突下，網通業多預期會是充滿外部環境變數與挑戰的一年，除了美國聯準會可能降息，美國新任總統川普上任可能讓關稅壁壘更嚴重，必須審慎應對，但也可以看到電信商客戶庫存水位調整至健康狀況，在AI等高速傳輸需求驅動WiFi 7升級需求下，2025年全球市場有機會溫和成長。

而美國關稅保護意識升高，對台廠是挑戰也是機會，可能繼赴東南亞設廠後，新一波赴美設廠潮，神準董事長蔡文河直言，公司在越南、印度的生產基地都已經確立，現在的重點評估方向是北美製造，考量AI伺服器業務的發展性，布局腳步必須加快，將複製印度模式，在美國當地尋找代工夥伴，預計2025年第二季敲定。

不過，去中化趨勢持續擴大，也對台灣網通廠帶來新的發展可能性，正文董事長陳鴻文指出，現在與2018年川普上台時的氛圍很像，一些美國還有歐洲運營商原本還向中國廠商拿貨，最近都開始緊張了，先給台廠金額較小的試產單，如果川普上任後政策更激烈，台廠很有機會可以坐等轉單。

啟碁2024年9月接收位於墨西哥華雷斯城的M1廠，產能利用率提升至6～7成，完成未來2～3年營運發展的全球產能布建，產能配置將為台灣35％、越南45％、昆山20％、墨西哥5％。不過董事長謝宏波也表示，隨著美國政策變化，將持續評估在美國設廠的可行性。

展望2025年，啟碁看好車用產品線成長超過一成，企業網通和家庭連網產品穩健增長，其中低軌衛星產品線將顯著增長，WiFi 7在企業市場、家用市場同步推進下開始放量，全年營收目標落在1150～1200億元之間，隨著產品組合優化及製造產能的合理配置，毛利率將維持在12～13％之間。

中磊對2025年看法亦正向，認為全球電信客戶庫存調整已將近尾聲，WiFi 7產品將逐步在2025年開始放量，而印度當地政府編列大量預算，進行網路基礎建設升級的商機可以期待。全球產能布局上，菲律賓廠產能占比40％、中國廠30％、印度廠20％，其餘10％分布在墨西哥及台灣。

寬頻、低軌衛星效益逐步發酵

智易則表示，各大電信商在2024下半年設備出現升級採購潮，帶動整個寬頻產業健康發展，雖然2025年環境仍然有挑戰，但目前客戶庫存水位呈現健康狀況，也積極推出WiFi 7等新規格產品，公司三大產品線2025年都會受惠升級潮所帶來的效應。（全文未完）

本文詳情及圖表請見《財訊快報 理財年鑑第202501期》
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