過好年！　3家壽險提前給付農曆年期間滿期金

▲３家壽險業提前給付農曆年期間滿期金。（圖／元大人壽提供）

記者巫彩蓮／台北報導

因應春節連續假期並協助保戶資金運用，三商壽、元大人壽以及安達人等3家壽險提前給付滿期金。

三商壽已於2024年11月、12月主動寄發提前給付生存/滿期保險金通知書予保戶，只要是生存/滿期保險金領取日期為2025年01/21-02/02之保單，並依通知書上所載時間內回覆，該公司將提前自2025年01/21至114/01/24開始發放給付，預估提前給付件數合計超過1.5萬件，給付金額約3.9億元。

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元大人壽針對生存保險金、滿期保險金，給付日為2025年1/24日至2/2日（含）的應給付件，將提前執行給付作業，讓保戶可於年節前收到應給付之保險金，若保戶選擇電匯給付者，統一於1月23日匯款，若選擇支票給付者，將分批於1月17日前寄發支票，元大人壽提醒保戶，應留意保單狀態以免影響上述給付，若因保費繳費期次不足、繳付保費的支票尚未兌現等原因而不能給付，則須待原因排除後始能執行給付作業。

針對春節期間資金靈活調度的需求，安達人壽將提前給付保險商品滿期金。凡給付日期在2025年農曆春節連續假期2025年1/25日至2/2日者，將提前於2025年1月22日給付，讓保戶能夠提早規劃，彈性運用資金。

