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美國通膨數據、大銀行財報添利多　美股開盤大漲

▲▼美股。（圖／路透）

▲美國去年12月核心通貨膨脹率低於預期，美股開盤大漲。（圖／路透）

文／中央社

美國今天公布的2024年12月核心通貨膨脹率低於預期，加上幾家美國最大型銀行發布的上季財報表現強健，投資人樂觀情緒高漲，華爾街股市開盤應聲勁揚。

道瓊工業指數上漲409.5點或0.96%，報42927.76點。

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標普500指數上揚62.3點或1.07%，報5905.21點。

那斯達克指數揚升305.9點或1.61%，報19350.313點。

關鍵字： 美股

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