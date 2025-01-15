美國通膨數據、大銀行財報添利多　美股開盤大漲

▲美國去年12月核心通貨膨脹率低於預期，美股開盤大漲。（圖／路透）
文／中央社
美國今天公布的2024年12月核心通貨膨脹率低於預期，加上幾家美國最大型銀行發布的上季財報表現強健，投資人樂觀情緒高漲，華爾街股市開盤應聲勁揚。
道瓊工業指數上漲409.5點或0.96%，報42927.76點。
標普500指數上揚62.3點或1.07%，報5905.21點。
那斯達克指數揚升305.9點或1.61%，報19350.313點。
▲美國去年12月核心通貨膨脹率低於預期，美股開盤大漲。（圖／路透）
文／中央社
美國今天公布的2024年12月核心通貨膨脹率低於預期，加上幾家美國最大型銀行發布的上季財報表現強健，投資人樂觀情緒高漲，華爾街股市開盤應聲勁揚。
道瓊工業指數上漲409.5點或0.96%，報42927.76點。
標普500指數上揚62.3點或1.07%，報5905.21點。
那斯達克指數揚升305.9點或1.61%，報19350.313點。
關鍵字： 美股
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※
輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳動向揭曉！矽品科技今（15）日證實，黃仁勳將在明（16）日下午親赴台中潭科廠參召揭幕活動。
2025-01-15 13:12
IC設計大廠祥碩科技（5269）和 Techpoint Inc.（科點半導體，東京證券交易所股票代碼6697）今日宣佈已達成最終協議，祥碩將以自有資金，以每股普通股20.00美元的現金對價，收購Techpoint的所有已發行股份，包括日本存託股份（「JDS」）的普通股，對應的完全稀釋後股權價值約為3.9億美元。此交易已獲得祥碩董事會和Techpoint董事會的一致核准，同時，這也是祥碩第一筆跨國併購案。
2025-01-15 18:33
業界消息指出，黃仁勳此次行程將與供應鏈鴻海（2317）、廣達（2382）、技嘉（2376）、華碩（2357）等高層會面，17日將出席輝達台灣分公司的尾牙，此利多助攻台股反彈氣勢，但野村投信投資策略部副總經理漢遠進一步分析指出，儘管AI教主來台餐敘已非特例，但此事件將引起市場關注AI教主與其他台灣科技大廠的互動，是否從中透露出未來合作機會等消息值得期待，因此對於相關個股的短期投資人氣與資金流有正面幫助。
2025-01-15 13:20
台灣虎航（6757）去年營收創新高，前3季獲利也已經超越2023全年，預期全年獲利更亮眼，並大手筆發出平均12.8個月的年終獎金，寫下航空業最高，董事長陳漢銘表示，在盈餘分配上也一定不會虧待股東，今年股東權益比較大方，股利政策朝最大化來感謝股東支持，將配息配乾淨，今年營運一定再創高峰。
2025-01-15 13:06
亞系外資今日出具最新報告，首度將力旺（3529）納入追蹤個股，由於看好新設計得標進入量產，以及產品售價提高等正面因素，因此給予優於大盤評等，並將目標價設在4610元。
2025-01-15 12:36
台灣虎航（6757）去年營收創新高，前3季獲利已超越2023全年，預期都能繳出亮眼成績，也大手筆發出12.8個月的年終獎金，寫下航空業新高；董事長陳漢銘今（15）日再度宣布，將加發春節禮金1萬元，並通過今年開始每年勞動節，員工都可領到3000元勞動獎金。
2025-01-15 12:40
台灣連鎖健身房「World Gym」母公司世界健身-KY（2762）2024全年合併營收近98.16億元，年增4.11％，今年預計將展出20家分店，並釋出逾1000個工作機會，挑戰月薪超過10萬元。
2025-01-15 11:03
台積電將在明（16）日召開法說，然而市場不確定消息陸續傳出包括，輝達取消給台積電的部分CoWoS訂單等，法人認為，2024年第4季新台幣兌美元貶值，對於單季毛利率影響、高階製程漲價效應，以及全年資本支出3大關鍵因素。
2025-01-15 10:45
正崴集團子公司富威電力（6994）今（15）日以每股81元掛牌上市，早盤上演蜜月行情，股價最高來到98.4元，漲幅達21.4％。富威電力是國內第一家上市的再生能源售電公司，也同時提供節能與儲能相關的服務。
2025-01-15 09:45
知名分析師郭明錤今日針對NVIDIA最新產品線規劃發文表示，根據其新藍圖，能合理解釋為何最近市場傳言NVIDIA砍CoWoS-S產能，因為至少未來一年以上NVIDIA對CoWoS-S的需求的確顯著降低，但會轉而聚焦CoWoS-L為主流方案，不過對台積電來說沒有太大影響。
2025-01-15 23:06
讀者迴響