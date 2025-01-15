美國通膨數據、大銀行財報添利多　美股開盤大漲

快訊／黃仁勳真的要去台中！ 明親赴矽品潭科廠

輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳動向揭曉！矽品科技今（15）日證實，黃仁勳將在明（16）日下午親赴台中潭科廠參召揭幕活動。

快訊／IC設計重磅併購！ 祥碩砸129億買科點半導體

IC設計大廠祥碩科技（5269）和 Techpoint Inc.（科點半導體，東京證券交易所股票代碼6697）今日宣佈已達成最終協議，祥碩將以自有資金，以每股普通股20.00美元的現金對價，收購Techpoint的所有已發行股份，包括日本存託股份（「JDS」）的普通股，對應的完全稀釋後股權價值約為3.9億美元。此交易已獲得祥碩董事會和Techpoint董事會的一致核准，同時，這也是祥碩第一筆跨國併購案。

AI教主又來尾牙了！ 專家：把握科技股機會財

業界消息指出，黃仁勳此次行程將與供應鏈鴻海（2317）、廣達（2382）、技嘉（2376）、華碩（2357）等高層會面，17日將出席輝達台灣分公司的尾牙，此利多助攻台股反彈氣勢，但野村投信投資策略部副總經理漢遠進一步分析指出，儘管AI教主來台餐敘已非特例，但此事件將引起市場關注AI教主與其他台灣科技大廠的互動，是否從中透露出未來合作機會等消息值得期待，因此對於相關個股的短期投資人氣與資金流有正面幫助。

台灣虎航再拚營運高峰 董座承諾股利政策最大化「配息配乾淨」

台灣虎航（6757）去年營收創新高，前3季獲利也已經超越2023全年，預期全年獲利更亮眼，並大手筆發出平均12.8個月的年終獎金，寫下航空業最高，董事長陳漢銘表示，在盈餘分配上也一定不會虧待股東，今年股東權益比較大方，股利政策朝最大化來感謝股東支持，將配息配乾淨，今年營運一定再創高峰。

外資首評力旺「優於大盤」 目標價上看4610元

亞系外資今日出具最新報告，首度將力旺（3529）納入追蹤個股，由於看好新設計得標進入量產，以及產品售價提高等正面因素，因此給予優於大盤評等，並將目標價設在4610元。

年終12.8個月還不夠！台灣虎航加發春節禮金1萬元、勞動節發3000

台灣虎航（6757）去年營收創新高，前3季獲利已超越2023全年，預期都能繳出亮眼成績，也大手筆發出12.8個月的年終獎金，寫下航空業新高；董事長陳漢銘今（15）日再度宣布，將加發春節禮金1萬元，並通過今年開始每年勞動節，員工都可領到3000元勞動獎金。

世界健身去年營收成長4％ 開出逾千名職缺「挑戰月薪10萬元」

台灣連鎖健身房「World Gym」母公司世界健身-KY（2762）2024全年合併營收近98.16億元，年增4.11％，今年預計將展出20家分店，並釋出逾1000個工作機會，挑戰月薪超過10萬元。

台積電法說前夕走跌！法人聚焦3件事 輝達CoWos訂單在列

台積電將在明（16）日召開法說，然而市場不確定消息陸續傳出包括，輝達取消給台積電的部分CoWoS訂單等，法人認為，2024年第4季新台幣兌美元貶值，對於單季毛利率影響、高階製程漲價效應，以及全年資本支出3大關鍵因素。

富威電力掛牌上演蜜月行情 早盤上漲達21%

正崴集團子公司富威電力（6994）今（15）日以每股81元掛牌上市，早盤上演蜜月行情，股價最高來到98.4元，漲幅達21.4％。富威電力是國內第一家上市的再生能源售電公司，也同時提供節能與儲能相關的服務。

輝達減少CoWoS-S產能需求 郭明錤分析指對台積電影響有限

知名分析師郭明錤今日針對NVIDIA最新產品線規劃發文表示，根據其新藍圖，能合理解釋為何最近市場傳言NVIDIA砍CoWoS-S產能，因為至少未來一年以上NVIDIA對CoWoS-S的需求的確顯著降低，但會轉而聚焦CoWoS-L為主流方案，不過對台積電來說沒有太大影響。