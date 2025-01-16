快訊／台股收盤大漲510.53點　台積電漲40元至1105

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

台股今（16日）開高走高，加權指數終場大漲510.53點，以23025.1點作收，漲幅2.27％，成交量3330.91億元。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲302.95點開出，指數開高走高，盤中最高達23147.69點，最低22817.52點，終場收在23025.1點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲40元來到1105元，漲幅3.76％；鴻海（2317）上漲2.5元至173.5元；廣達（2382）維持平盤至260元；陽明（2609）下跌1.1元來到69.8元；元大台灣價值高息（00940）上漲0.06元至9.18元。

今天漲幅前5名個股為弘凱（5244）上漲4.5元，漲幅9.97％；聯德控股-KY（4912）上漲14.5元，漲幅9.97％；虹揚-KY（6573）上漲1.35元，漲幅9.96％；惠特（6706）上漲9.9元，漲幅9.94％；IKKA-KY（2250）上漲11.5元，漲幅9.91％。

跌幅前5名個股則為恆大（1325）下跌2元，跌幅5.76％；愛山林（2540）下跌4.3元，跌幅4.5％；富威電力（6994）下跌4.1元，跌幅4.22％；柏騰（3518）下跌0.85元，跌幅3.7％；青松健康（6931）下跌2.6元，跌幅3.25％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 弘凱（5244） 49.65 ▲4.5 ▲9.97％ 聯德控股-KY（4912） 160.0 ▲14.5 ▲9.97％ 虹揚-KY（6573） 14.9 ▲1.35 ▲9.96％ 惠特（6706） 109.5 ▲9.9 ▲9.94％ IKKA-KY（2250） 127.5 ▲11.5 ▲9.91％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 恆大（1325） 32.75 ▼2.0 ▼5.76％ 愛山林（2540） 91.3 ▼4.3 ▼4.5％ 富威電力（6994） 93.1 ▼4.1 ▼4.22％ 柏騰（3518） 22.15 ▼0.85 ▼3.7％ 青松健康（6931） 77.4 ▼2.6 ▼3.25％

資料來源：證交所