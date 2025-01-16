快訊／台股收盤大漲510.53點　台積電漲40元至1105

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
台股今（16日）開高走高，加權指數終場大漲510.53點，以23025.1點作收，漲幅2.27％，成交量3330.91億元。
美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲302.95點開出，指數開高走高，盤中最高達23147.69點，最低22817.52點，終場收在23025.1點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲40元來到1105元，漲幅3.76％；鴻海（2317）上漲2.5元至173.5元；廣達（2382）維持平盤至260元；陽明（2609）下跌1.1元來到69.8元；元大台灣價值高息（00940）上漲0.06元至9.18元。
今天漲幅前5名個股為弘凱（5244）上漲4.5元，漲幅9.97％；聯德控股-KY（4912）上漲14.5元，漲幅9.97％；虹揚-KY（6573）上漲1.35元，漲幅9.96％；惠特（6706）上漲9.9元，漲幅9.94％；IKKA-KY（2250）上漲11.5元，漲幅9.91％。
跌幅前5名個股則為恆大（1325）下跌2元，跌幅5.76％；愛山林（2540）下跌4.3元，跌幅4.5％；富威電力（6994）下跌4.1元，跌幅4.22％；柏騰（3518）下跌0.85元，跌幅3.7％；青松健康（6931）下跌2.6元，跌幅3.25％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|弘凱（5244）
|49.65
|▲4.5
|▲9.97％
|聯德控股-KY（4912）
|160.0
|▲14.5
|▲9.97％
|虹揚-KY（6573）
|14.9
|▲1.35
|▲9.96％
|惠特（6706）
|109.5
|▲9.9
|▲9.94％
|IKKA-KY（2250）
|127.5
|▲11.5
|▲9.91％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|恆大（1325）
|32.75
|▼2.0
|▼5.76％
|愛山林（2540）
|91.3
|▼4.3
|▼4.5％
|富威電力（6994）
|93.1
|▼4.1
|▼4.22％
|柏騰（3518）
|22.15
|▼0.85
|▼3.7％
|青松健康（6931）
|77.4
|▼2.6
|▼3.25％
資料來源：證交所
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