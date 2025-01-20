蛇年換新鈔今起跑！　5大攻略一文看

▲新台幣鈔票示意照。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣／台北報導

搶換新鈔發紅包過蛇年的民眾注意！央行公告春節前全台8金融機構456處提供換新鈔服務今（20）日起跑，限時5個工作天執行，民眾可以透過手機或網路查詢指定兌鈔地點，快速完成換鈔任務。銀行業同時交流5大換新鈔攻略，讓民眾輕鬆拿新鈔過好年。

1、Google換鈔地圖一指查出換鈔處

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央行特於「新鈔兌換地點一覽表」中建立地圖連結，民眾於央行官網、臉書及行動APP上可輕鬆查詢到指定兌鈔地點位置；另結合Google地圖（https://reurl.cc/WNVoeO）查詢及手機QR Code掃碼，方便民眾查找。

▲查詢蛇年換新鈔據點QR Code。（圖／翻攝央行）



2、兌鈔地點

財政部表示，央行的蛇年新鈔指定兌換地點包括台銀、土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、台灣中小企業銀行、中華郵政公司之456家分行（郵局），各指定分行（郵局），雖然同屬財政部泛公股行庫的兆豐銀行不在央行指定兌鈔行列，但指定營業單位自1月22日起至1月24日仍可兌換新鈔。

3、兌換鈔券時間點

台灣金暨台銀董事長凌忠嫄指出，多家銀行在半個月前就已開始積極向台銀調取新鈔備貨，以去年207萬人在台銀兌換547.9億元新鈔來看，蛇年換鈔需求仍大，台銀自動櫃員機（ATM）為24小時供應兌換新鈔，臨櫃則是上午9點至下午3點半可以戴換新鈔。

「每10個人就有1個在台銀換新鈔！」凌忠嫄表示，台銀是最大新鈔兌換銀行，160個分行營業據點都有設立換鈔專櫃，並已完成教育訓練，盡力滿足民眾換鈔需求。

4、兌換新鈔限額

央行指出，壹佰圓券每人限兌100張，貳佰圓等其餘各面額鈔券酌量供應。若民眾換鈔需求量大，可以多排幾次。

新鈔兌換期間，各兌鈔地點均張貼「本分行（郵局）提供兌換新鈔」告示。

5、避開熱門時段

「不要搶頭香、不要壓線，其實很好換！」銀行主管指出，過去臨櫃換鈔高峰期落在銀行剛開門、中午午休與下午3點至3點半關門前夕，若能錯開相關時間，可以減少排隊等候時間。

銀行主管提醒，通常除夕當天下午3點半至深夜ATM換鈔排隊量最大，民眾若真的有換新鈔的需求，最好提前操作，不要擠在最後一刻。