破解台積電漲勢密碼　改追這些低價股是王道

▲台積電16日法說會公布2024年自結損益，獲利達1.17兆元相當亮麗。（圖／CTWANT提供）



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美國總統川普1月20日就職上任，二天後台股封關，接著蛇年到，2月3日開市，根據歷史資料這二天台股加權指數多為上漲，「有人調整部位現金入袋過好年，也會繼續抱股，得挑選產業類股」「上半年台股應是站穩23000點，邁向下半年的26000點。」CTWANT採訪多名投信投顧董總給予的觀察。

台股這幾年由台積電的一人武林到成為半導體、AI概念股領頭羊，電子業科技股齊漲，就連小資族、存股族也從聚焦高息型標的賺息收（譬如金融股、食品股、ETF等配息殖利率超過5％或以上），進化到也參與到「含積量」有買台積電的市值型ETF、海外科技股ETF等。

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2025年起，台股在23000點擺盪，台積電一度飛高到1130元。尤其1月16日，美國公布12月消費者物價指數（CPI）年增2.9％，為六個月來的首次放緩，溫和的好消息振奮美股大漲，台積電ADR上揚3％。同日，台積電法說會公布去年獲利1.17兆元，每股稅後盈餘高達45元，網友嗨翻「1200準備退休……」。

到底要不要抱股過年，CTWANT採訪合庫金控首席經濟學家、合庫投顧董事長兼總經理徐千婷提到，「半導體2025年仍是好年，AI半導體更是半導體中的量點產業。」她雖未點明，趨勢是不變的；這從工研院產科所估計的數據可窺一二，2024年全球AI半導體市場規模約840億美元，年成長56.3％，預估2028年將成長至1965億美元，較2024年成長134％。

▲台新投顧預期，RTX50系列性價比提升，將帶動消費者換代意願。圖為NVIDIA（輝達）的共同創辦人暨執行長黃仁勳。（圖／翻攝自NVIDIA）

台新投顧副總黃文清則是直言點出台股到下半有機會來到26000點；萬寶投顧分析師王榮旭與啟發投顧分析師郭憲政也是看多。

「AI還是台股重中之重！」黃文清表示，他分享在CES展中輝達黃仁勳提說「AI才剛剛開始」看好未來大有可為，綜合黃仁勳演講時說到的埃森哲（Accenture）、Agility Robotics、波士頓動力（Boston Dynamics）、微軟（Microsoft）、Brain Corp等六十家企業名稱，可以分為十大類，包括「解決方案服務供應商」，還有「人形機器人製造商」、「機器人大腦」「機器人模擬軟體」「視覺AI」「企業軟體」「CAE與實境捕捉」「自動駕駛」「機器人與感測器製造商」「Project Digits」等。

他解釋，觀察NVIDIA新發布產品，GeForce RTX50系列透過AI輔助每幀畫面額外生成三幀流暢度提升等即將上市，性價比高，有利於顯卡出貨動能，以台廠供應鏈來看「板卡、電源功率IC、電源供應器、散熱模組」，像是華碩（2357）、技嘉（2376）、微星（2377）、力智（6719）、虹冠電（3257）、僑威（3078）、海韻電（6203）、曜越（3540）、雙鴻（3324）、建準（2421）等。

不過，「會報喜也敢報憂」的啟發投顧證券分析師郭憲政則說，「要小心台積電神話會不會破滅。」近期他觀察外資對台積電持股占比從八成多降至74％，且台積電股價漲勢未如預期，「我百思不解，這半個月來看到外媒、網友在談Rapidus，終於解開疑惑。」

▲合庫金控首席經濟學家、合庫投顧董事長兼總經理徐千婷提到，2025年AI半導體，更是半導體中的量點產業。（圖／CTWANT提供）

原來是1月9日傳出，美國IC設計大廠博通（Broadcom）將把二奈米新晶片訂單交由成軍才兩年的日本半導體國家隊Rapidus試產，若良率及格2027年開始量產，輝達、Meta等將跟著變心，Rapidus成為競敵，台積電的高毛利率優勢不再，「台灣電子業將會大洗盤。」郭憲政說。

郭憲政雖然認為現在手上抱有台積電等半導體、AI概念股，暫時可以抱過年，「要持續高度關切Rapidus試產效能」之外，「老AI股、成熟製程等已漲很多的就不要追，要去挖掘二線、還在低價的個股」他舉例像是矽統（2363）、威盛（2388）、前鼎（4908）等。

此外，AI晶片需求方興未艾，台積電大幅擴充CoWoS產能對後段設備需求大增，自研ASIC熱潮持續，CSP加速開發以減少對NVIDIA依賴等市場的趨勢，AMD晶片組市占提升、SWITCH概念股等。

徐千婷則提到Amazon亞馬遜、Google、微軟Microsoft、Meta臉書美國四大雲端業者在2025年合計資本支出將持續增長22.2％，繼續建置AI資料中心，且因美國高階伺服器市場將近九成由台灣硬體業者代工或供貨，資本支出未來幾季將逐漸反應到台灣硬體供應鏈業績上。

黃文清與台新投顧團隊整理2025看好產業類股，包括台積電先進晶圓代工業，延伸到AI ASIC、AI伺服器及零組件、先進封裝設備、顯卡、IC設計等。以AI伺服器美國產能布局來看，鴻海（2317）、廣達（2382）市占率約六成，前者可透過德州廠出貨，後者於墨西哥無伺服器產能，受關稅影響程度低。

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