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快訊／歐美線貨櫃船運價明日再將一波　運價落底估要到3月底4月初

▲美東碼頭罷工一天估計要五天才能處理完積壓貨物。（圖／取自紐澤西港務局官網）

▲歐美線貨櫃船運價明日再降一波。（圖／取自紐澤西港務局官網）

記者張佩芬／台北報導

大型攬貨業者指出，海運聯盟的大型貨櫃船公司，為了囤積農曆年後的貨，今(20)日通知明日起美西線實收價(長約價與現貨價的配比價為美西線每大箱(40呎櫃)3400-3500美元，美東線4600-4800美元，歐洲線2500美元，也就是分別下修200、300與500美元，由於第一季是市場淡季，估計3月底4月初運價才會落底回升；超大型攬貨公司負責人表示他也認同這樣的看法。

目前非聯盟船美西線每大箱運價收3000美元，有船公司高階估算，如果以1.3萬箱(20呎櫃)貨櫃船航行美西，每大箱成本價約1600美元，以8千箱貨櫃船航行，成本價約2000美元，如果是更小的船隻，就看是自有船還是租賃船，自有船還要看取得成本，每大箱成本高達2800-3000美元的也有，另油價也是牽動成本的主要因素。

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超大型攬貨業與大型攬貨業都認為，川普的關稅政策對於市場的衝擊會遠小於他上一任，因為這幾年很多企業都已從中國大陸移出，而且川普話都講得很嚇人，但實際上他是相對理性的人，實際措施都是打折再打折。

不過船公司這幾年很熟悉透過運力調節運穩定運價，會透過較大幅減班避免運價跌到成本線之下，只是紅海危機如果很快解除，以船噸過剩狀況，運價會掉得很快，估計不容易守住成本線。

關鍵字： 歐美線貨櫃船運價再將一波

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