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年終太少又沒加薪！勞工春節想兼差　平均目標賺近1.7萬

（重傳Logo）▲▼金融,投資,鈔票,1000元,消費,台幣,年終,年終獎金,獎金,新台幣,錢,財富。（示意圖／ETtoday資料照）

▲不少上班族不滿意去年加薪幅度及年終。（示意圖／ETtoday資料照）

記者廖婕妤／台北報導

農曆春節即將到來，不少勞工朋友「薪情不佳」，去年加薪幅度、年終獎金都不如預期，擔心過年手頭吃緊，根據求職網站調查，有99％勞工想在春節期間兼差，平均希望能賺近1.7萬元來補貼家用。

根據yes123求職網的調查顯示，有高達99%勞工透露，想利用春節期間兼差賺外快，比例續創2009年金融海嘯以來新高，想賺外快的主要原因包括年關到，擔心缺錢、覺得春節期間，工資會比較高、龍年沒加薪，想補貼所得、擔心年終獎金、分紅不如預期，想靠兼差彌補等。

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對於搶賺外快的方法，其中有86.1%選擇短期打工，例如大賣場銷售人員、觀光景點服務人員、年貨大街銷售人員等；51.7%選擇外包接案，48.1%選擇經營網拍，36.6％想要擺地攤，例如賣飾品配件、年貨、衣褲等。不論選擇何種方法，平均希望能賺進外快16,677元，若以官方經常性薪資46,401元估算，大概能替自己變相加薪36%。

而除了這些方法，yes123調查也指出，有不少人願意在過年期間正常上班，如果除夕到初四願意上班，有29.5％勞工希望老闆能加發3000元以上紅包補償，平均期盼能拿到2153元；不過有78.4％企業會加發紅包補償正職員工，但平均預算上限為1398元。

yes123求職網發言人楊宗斌表示，持續面臨通膨壓力，而且還要擔心年終獎金落空，面對過年期間的開銷，容易導致手頭吃緊。所幸受惠「邊境解封」與春節連假效應，預期持續缺工中的內需產業，相關兼差機會有望較去年增加；搭配時薪提高等誘因，不少人寧可犧牲與親友團圓時間，選擇兼差打工，拚點錢補貼家用。

關鍵字： 加薪春節兼差年終獎金手頭吃緊兼差

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