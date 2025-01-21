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快訊／台積電跌5元至1115　台股平盤開出

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

美股4大指數全面收漲，台股今（21日）以23266.49點開出，指數下跌0.33點，跌幅0.0％。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌5元來到1115元，跌幅0.45％；鴻海（2317）上漲0.5元至178.5元；廣達（2382）維持平盤至267元；陽明（2609）上漲0.4元來到67.5元；元大台灣價值高息（00940）維持平盤至9.23元。

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美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲334.7點或0.78％，收在43487.83點；標準普爾500指數上漲59.32點或1.0％，收5996.66點；那斯達克指數上漲291.91點或1.51％，收在19630.2點；費城半導體指數上漲146.78點或2.84％，收5309.74點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度
道瓊指數 43487.83 ▲334.7 ▲0.78%
S&P500 5996.66 ▲59.32 ▲1.0%
NASDAQ 19630.2 ▲291.91 ▲1.51%
費城半導體指數 5309.74 ▲146.78 ▲2.84%

資料來源：證交所

關鍵字： 台股加權指數台積電大立光鴻海美股

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