崇越科技攜手帝寶建太陽能電站　年產220萬度綠電

▲崇越集團副董事長賴杉桂(左)偕同帝寶創辦人暨執行長許敘銘(右)出席電站啟用典禮。（圖／業者提供）

記者高兆麟／綜合報導

半導體整合廠崇越科技（5434）跨足太陽能領域，近日再傳捷報，與台灣汽車車燈龍頭帝寶公司（6605）合作，攜手建置太陽能電站，今（21）日上午於帝寶工業彰濱廠舉行電站啟用典禮，並邀請彰化縣經濟暨綠能發展處長張寒青蒞臨致詞，見證推動再生能源里程碑的關鍵時刻。



崇越科技旗下嘉益能源擁有完整太陽能供應鏈、EPC統包工程經驗，以及營運維護團隊，於2020年起便與帝寶工業合作建置太陽能電站，協助建置及維運帝寶總部、模具廠及彰濱廠等案；2024年8月與太陽能EPC工程─富陽能合作，於帝寶彰濱廠及其關係企業宏佳寶廠房屋頂，建置合計1800瓩的太陽能新案場，負責太陽能發電設備採購及工程管理。此新案預計每年可產生220萬度綠電，將由崇越子公司曜越綠電提供綠電交易服務，協助帝寶出售綠電給終端客戶，共同推動低碳布局。



崇越集團副董事長賴杉桂表示：「崇越協助帝寶工業布局太陽能綠電，總投資金額超過6,000萬元，設置容量合計1800瓩，預估每年可產出220萬度綠電。」



崇越集團深耕綠色產業，持續朝向永續商機邁進，早於2008年創立「嘉益能源」，建置太陽光電及生產綠電，擁有完整的EPC統包工程、營運維護團隊。2023年成立「曜越綠電」，投入綠電銷售服務，媒合再生能源發電端及永續供應鏈之用電端獲得合適的購售電價格，透過專業諮詢、減碳規劃、多元綠電供應，迄今已成功媒合超過1.5億度電，協助企業穩定獲取綠能；母公司崇越科技今年也將再導入35萬度綠電為目標。



為能以更科學的方式達到減碳目標，崇越科技聯同旗下子公司響應政府間氣候變遷小組IPCC《全球升溫攝氏1.5度特別報告》，自主向SBTi申請「SBT科學減量目標設定」，從加入「承諾」並歷經兩次提交的挑戰，共歷時2年7個月，並於去年12月17日正式通過審查，向國際標準邁向一大步。崇越集團副董事長賴杉桂表示：「崇越科技將持續落實減碳計畫，以有效益的方法，逐步達成減量、淨零的目標，落實企業社會責任。」