中鋼股價收復20元大關　2024年稅前賺45.9億接近持平

▲中鋼總部大樓 。（圖／記者許宥孺攝）

記者廖婕妤／台北報導

擁有130萬股民的中鋼（2002）今（21）日公告2024年全年自結業績，合併營業利益17.92億元、年減50%；合併稅前淨利45.78億元，僅較前一年45.9億元微幅減少0.2%，今日業績公告前以每股20.1元作收，收復20元大關。

中鋼表示，合併稅前淨利較前一年同期略減，主因鋼鐵業銷售數量減少，致合併營收和營業利益減少，惟礦業投資獲配股利增加，致業外收入增加。

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中鋼坦言，2024年第3季為公司最辛苦的一季，雖然煤、鐵礦砂等原料成本下跌，但外銷鋼價也下跌，跌幅超過原料降幅，2024年第4季下游觀望美國新任總統政策走向，對未來國際政經情勢仍有疑慮，鋼品拉貨動能減弱，考量各產業需求強度與競爭狀況不同，季盤調降500至1500元/噸。

中鋼2024年12月鋼品銷售量為59.4萬噸，2024年累計鋼品銷售量在758.56萬噸。

展望2025年，中鋼表示，歐美央行調整降息節奏，以因應通膨回落速度放緩，而中國計畫擴大經濟刺激及貨幣調控強度，推進大規模設備更新和消費品以舊換新，再觀察台灣內需表現穩定，2024年11月工業生產指數連續9個月正成長，其中基本金屬指數轉正，科技業持續帶動出口與投資，加上近期美國洛杉磯災害有望產生重建鋼材需求，有助支撐鋼需，鋼市前景持穩。