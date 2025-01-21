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全球限量！黄仁勳「領頭羊」公仔吸睛加持台灣新創　意外曝光這些名人企業家也有收藏

▲黃仁勳送給設計師輝達「領頭羊」紀念品。（圖／攝影中心）

▲黃仁勳獲贈輝達「領頭羊」。（圖／ETtoday）

記者陳弘修／台北報導

在NVIDIA輝達執行長黄仁勳日前收到印有輝達Logo的「領頭羊」公仔後，這隻由台中藝站攜手眾多藝術家合作的羊瞬間爆紅，官網當日湧入超過3千人詢問。不過，這個名為「領頭羊」的計劃，創作公仔全球限量600隻，皆由藝術家親自創作，每隻都是獨一無二的作品，目前編號僅到100多號，取得不易。截至目前為止，領頭羊作品在富士比拍賣中已有拍出叫價新台幣55萬台幣的紀錄。據了解，已經收藏的名人，包括首富郭台銘、王品創辦人戴勝益、公益平台基金會董事長嚴長壽，以及大立光執行長林恩平等人。

為了彰顯「領頭羊」如同創業者在過程中雖經歷挫折困難，仍堅持目標奮鬥登高，最終成為該領域的領導者，在2021年、2023年國發會舉薦台灣新一代值得推崇的創業公司，由前任總統蔡英文親自頒發領頭羊，其中包括當時掛牌上市的91App董事長何英圻等23家「新創國家隊」。

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▲全球限量！黄仁勳「領頭羊」公仔吸睛加持台灣新創　意外曝光這些名人企業家也有收藏。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲因為黃仁勳，「領頭羊計畫」瞬間爆紅。（圖／記者陳弘修翻攝，下同）

▲全球限量！黄仁勳「領頭羊」公仔吸睛加持台灣新創　意外曝光這些名人企業家也有收藏。（圖／記者陳弘修翻攝）

值得一提的是，為了讓大家看到已經問世的領頭羊公仔，國家新創品牌「台灣創業島Startup Island TAIWAN」21日特別把這些領頭羊借回，同時也邀請了創業家代表參與。其中，奧義智慧科技是一家世界領先的AI 資安公司，建構的AI 資安戰情中心，例如，政府機關、警政、國防單位，以及國內三成金融機構、數十家關鍵領域龍頭企業都使用他們的服務，市占率第一。

奧義智慧科技創辦人吳明蔚表示，能與自己的偶像黄仁勳擁有同款領頭羊是一件很榮幸的事，黄仁勳激勵了台灣的創業家可以做世界級的事情。亞洲最大慢性病管理平台、慧康生活科技創辦人鄧居義表示，作為新創國家隊，慧康以AI驅動的平台，為全球慢性病患者提供個人化、智慧化的健康管理解決方案，目前服務已在日本、南韓、新加坡、澳洲、中東等地區發展，能和黄仁勳擁有系出同源的領頭羊，是一種很大的鼓勵，告訴自己遇到困難不能放棄，要堅持到底。

推出領頭羊計劃的藝站總監楊于葳表示，台灣科技實力聞名全球，但我們希望世界也能看到台灣的藝術表現，國外有許多知名的公仔創作，但台灣也可以有象徵自己精神的作品，以前人家說台灣精神是水牛，我們不覺得，我們想要抬起頭，不只是埋首耕田，因為羊是登高的，我們希望能讓台灣的藝術家被世界看到，這次能讓黄仁勳和記者會主動推薦藝術家的作品，是對藝術家最大的鼓勵，也是他們能持續創作的動力，領頭羊的創作者非常多，其中也有很年輕的藝術家，領頭羊也是一個平台，讓藝術家們更容易被看見。

▲全球限量！黄仁勳「領頭羊」公仔吸睛加持台灣新創　意外曝光這些名人企業家也有收藏。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲FunNow共同創辦人張家甄、奧義智慧科技創辦人吳明蔚、慧康生活科技創辦人執行長鄧居義。

▲全球限量！黄仁勳「領頭羊」公仔吸睛加持台灣新創　意外曝光這些名人企業家也有收藏。（圖／記者陳弘修翻攝）

依照領頭羊計畫，大型領頭羊公仔高30公分，寬22公分，由於件件是藝術創作，「一羊難求」，但一般民眾可以收藏限量版的小領頭羊，小領頭羊經由創作設計、每款限量200隻，腳上都有編號識別，目前已發行編號1到8號，但大部分都已售罄，其中作品已有日本藏家，第12號將保留紀念12強經典賽冠軍為非賣品，其它作品會陸績推出。

另外，根據新創公司統計，目前加入國家隊的領頭羊企業計有23家，分別是打造全球前三大冷錢包的區塊鏈安全公司CoolBitX、台灣電動機車龍頭品牌Gogoro、亞洲唯一五年蟬聯「對世界最好」環境面向大獎的純淨保養品牌Greenvines、亞洲領先的人本 AI 公司iKala、全球逾2億下載的軟體服務商KDAN MOBILE、亞洲最大深度旅遊電商平台KKday、亞洲領先設計跨境電商Pinkoi、亞洲最大影音串流娛樂社群平台17LIVE、台灣第1家提供零售虛實融合OMO服務且為第1家掛牌上櫃的SaaS公司91APP、全球前三大的學習平台AmazingTalker、結合先進AI技術的亞太第一寶寶攝影機品牌CuboAi、馳名台日的AI資安自動巡邏公司CyCraft、台灣最大年輕人社群平台Dcard、便捷創新的移工跨境金融平台EUI、大東南亞最大的在地生活預訂平台FunNow、用科技重新定義海空運作業系統並領航全球市場的GoFreight、全球領先的信任科技公司Gogolook、台灣最大的線上課程平台Hahow、亞洲最大慢性病健康管理平台Health2Sync智抗糖、協助亞太區餐廳每年服務超過1億位不重覆顧客的訂候位系統inline、為台日指標企業推進凈零永續的NextDrive。以及打造世界第一台可攜式商用無人機雷達的Tron Future。

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