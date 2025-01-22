金龍年封關！台股大漲逾300點　台積電漲25元至1145

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數全面收漲，台股今（22日）以23472.67點開出，指數大漲172.66點，漲幅0.74％。隨後因台積電（2330）漲幅擴大，上漲25元至1145元，指數漲逾300點。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲20元來到1140元，漲幅1.79％；鴻海（2317）上漲2元至180.5元；廣達（2382）上漲1元至270元；陽明（2609）上漲0.5元來到67.5元；元大台灣價值高息（00940）維持平盤至9.25元。

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美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲537.98點或1.24％，收在44025.81點；標準普爾500指數上漲52.58點或0.88％，收6049.24點；那斯達克指數上漲126.58點或0.64％，收在19756.78點；費城半導體指數上漲68.75點或1.29％，收5378.49點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 44025.81 ▲537.98 ▲1.24% S&P500 6049.24 ▲52.58 ▲0.88% NASDAQ 19756.78 ▲126.58 ▲0.64% 費城半導體指數 5378.49 ▲68.75 ▲1.29%

資料來源：證交所