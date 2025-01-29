春節防詐不鬆懈　富邦金教戰「5不」守則

▲富邦金控持續守護客戶，2024年偵測下架485件偽冒案件、年增六成。（圖／富邦金提供）

記者巫彩蓮／台北報導

詐欺犯罪手法不斷翻新，內政部警政署165打詐儀錶板統計，2024年8~12月詐騙案件數超過9.3萬件，在短短5個月內超越2023全年數字，單月財損金額更達上百億元，嚴重影響民眾財產安全。詐騙案件往往趁春節期間攀升，富邦金控特別提醒民眾謹記「五『不』防詐守則」。

富邦金持續守護客戶，2024年偵測並下架485件偽冒案件，較2023年大幅增加186件（含釣魚網站及APP偽冒、社群媒體偽冒、通訊軟體偽冒及其他），透過實際阻詐成果，展現金融業共同打擊犯罪的決心。

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富邦金控提醒民眾謹記「五『不』防詐守則」：(一)不接：對不明號碼來電保持警戒，避免在通話中洩露個資、(二)不點：切勿點擊來源不明的網頁連結或下載可疑APP、(三) 不聽：對標榜「穩賺不賠」的投資機會要特別提高警覺、 (四) 不怕：切勿因恐嚇威脅而倉促進行轉帳或提供帳密、 (五) 不給：謹守個人金融資訊，不在通訊軟體或不明網站輸入資料，降低受騙可能性。

富邦金表示，根據全球反詐騙聯盟(GASA)調查，金融詐騙已造成全球上兆美元損失，金融業身處防詐第一線，責任更加重大。富邦金與旗下子公司致力與社會共好，將持續投入防止詐欺，為台灣社會創造正向循環。

富邦金控資訊安全處分析，2024全年偽冒案件仍以「金控」315件最多、「銀行」70件居次；偽冒手法以「釣魚型」(60%)與「媒體型」(31%)為主，「通訊型」大幅下滑至3%，可能與電信警示機制、平台管控加強等因素有關，但偽冒不法份子更常透過釣魚網站或偽冒APP誘使民眾點擊連結並輸入敏感資訊，民眾仍需多加留意。

為有效打擊詐騙集團冒用企業與名人進行詐騙的行為，富邦金控積極加入「公眾人物反詐通報專用郵箱」機制，一旦發現不法集團盜用公司主管肖像從事詐騙，能立即透過專屬管道向權責單位通報，加速查處效率；富邦人壽並領先同業導入專屬商用簡訊識別碼「68999」，確保每則簡訊皆經由合法可信管道發送，有效提升客戶資訊安全

