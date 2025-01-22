屋主讓步議價率增　文藻鼎金生活圈買氣穩

▲高雄的三民區人口多，成交量一直穩居前三，其中文藻鼎金生活圈，受房價外溢效應影響，交易量長年相當穩定。（圖／台慶不動產高雄鼎金鼎力加盟店提供）

記者張雅雲／高雄報導

高雄的三民區人口多，成交量一直穩居前三，其中文藻鼎金生活圈，機能便利外，位置鄰近左營，房價與車程5~10分鐘的巨蛋商圈相比，相對便宜1~2成，外溢效應讓該區交易長年相當穩定，專家表示，近期受信用管制影響，屋主出現讓步，議價率也下修10~15%。

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▲三民區是高雄人口第二大行政區，文藻鼎金生活圈也有24小時營業的家樂福設立，生活機能相當完善。（圖／台慶不動產高雄鼎金鼎力加盟店提供）

台慶不動產高雄鼎金鼎力加盟店東盧彥文表示，三民區是高雄人口第二大行政區，商圈發展時間早，文藻鼎金生活圈主要商家分布在鼎山街、鼎強路、天祥路等路段，也有24小時營業的家樂福設立，生活機能相當完善。另外，因為文藻外語大學也在該區，周邊有不少學區宅需求，區域交易量相當穩定。

盧彥文表示，該區以傳統透天居多，部份屋齡10~20年大樓，總價700~1500萬元最受歡迎。

▲不少去年12月剛交屋屋主，之前以投資置產為目的，因貸款壓力，陸續釋出到中古房市求售。（圖／台慶不動產高雄鼎金鼎力加盟店提供）

近期受央行祭出信用管制影響，不少去年12月剛交屋屋主，之前以投資置產為目的，因貸款壓力，陸續釋出到中古房市求售，盧彥文說：「受待售量增加影響，屋主願意讓利，議價空間出現10~15%的下修。」

此外，該區因為靠近左營，左營巨蛋商圈周邊房價已出現5~6字頭，中古房市也有明顯漲幅，文藻鼎金生活圈距離巨蛋商圈車程5~10分鐘，受房價外溢效應影響，房價相對親民，吸引不少在地、剛性需求購屋。

▲台慶不動產高雄鼎金鼎力加盟店東盧彥文表示，文藻以及附近商圈形成的大學城，有學生消費人口，加上周邊原本就是開發早的區段，住宅密集度高。（圖／台慶不動產高雄鼎金鼎力加盟店提供）

根據實價登錄資料，該生活圈5年內新成屋，去年每坪成交均價為38.99萬元，2023年為35.91萬元，1年來有8.5%的漲幅，若與巨蛋商圈相比，5年內新成屋去年每坪均價為45.49萬元，與文藻鼎金生活圈單坪有6.5萬元差距，30坪就有195萬元的價差。

盧彥文分析，文藻以及附近商圈形成的大學城，有學生消費人口，加上周邊原本就是開發早的區段，住宅密集度高，在地消費力強，儘管近期有信用管制，買氣不易受景氣波動影響。

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