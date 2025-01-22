黃仁勳效應發燙！輝達總部落腳台灣　學測二類組「選系不選校」

▲輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳（圖中）。（圖／記者高兆麟攝）



記者廖婕妤／台北報導

大學學測結束，不少考生要開始煩惱該如何選填志願，該選系還是選校總掀起熱議，人力銀行指出，受到輝達總部落腳台灣、科技業電資效應等影響，二類組逐漸偏向「選系不選校」；企業徵才也逐漸轉向軟實力，工作態度被視為最重要的特質。

1111人力銀行表示，以2024年熱門科系來看，二類組受到輝達總部落腳台灣、科技業「電資效應」影響，逐漸往「選系不選校」靠攏，以台大土木系和中正電機甲組為例，2023年兩者同分，但到了2024年中正電機卻反超5分，考生不再追逐名校光環，搶進科技業；反觀一類則仍以選校為趨勢，熱門科系以台大財金、台大法律財法組，及台大法律司法組排名前三。

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1111人力銀行發言人曾仲葳表示，今年全台有12萬172名考生，不少人在選填志願時會陷入兩難，究竟該以個人興趣為主還是遷就好找工作為主，深怕不小心選錯系慘輸人生起跑點，然而職場環境日新月異，單一專長技能已經難以滿足工作需求，像是1111人力銀行《2025企業最愛大學調查》數據顯示，企業徵才需求已逐漸從硬技能轉向軟實力，其中工作態度（82.2%）是企業在招聘過程中最重視的特質，其次是溝通能力（81.9%）、團隊合作精神（70.8%）、抗壓能力（69.6%）以及學習能力（69.5%）。

至於專業知識雖然對應屆畢業生的求職競爭力有一定影響，但並未列入企業最看重的前5名特質。曾仲葳也認為，這表明隨著市場的迅速變化和行業發展，企業越來越重視員工的適應能力和快速學習新技能的能力，而非僅僅依賴在校所學的理論知識，建議考生可先了解各校系的詳細資料，確認是否符合未來發展的願景，另外落點分析還提供各系所的未來發展、系所介紹、課程評價等，對於將來就學、就業有更具體的認識，協助考生避免因錯誤認知而發生選錯系的遺憾。