青埔房價飆！買盤外溢低基期區　在地：平鎮2字頭大樓夯

▲近年青埔房價飛漲，買盤也開始外溢，讓周圍低基期區塊受到更大的關注。（圖／台慶不動產提供）

記者項瀚／台北報導

近年青埔房價飛漲，買盤也開始外溢，讓周圍低基期區塊受到更大的關注。桃園在地房仲表示，平鎮環南環西路商圈鄰近機捷A22站，能快速通往青埔，中古大樓成交均價僅2字頭，1000萬元出頭買2房，CP值高。

《地產詹哥老實說》EP241／現代孟母搶大安學區宅現況曝 在地：差一條路「單價差70萬」

[廣告]請繼續往下閱讀...

台慶不動產平鎮南勢中豐加盟店東涂德卿表示，平鎮有2大指名度高，並且值得關注的購屋區塊，分別是環南環西路商圈，以及南勢重劃區、山仔頂重劃區，2大區域買盤有些不同。

涂德卿介紹，環南環西路商圈鄰近機捷A22站，能快速通往青埔，可說是整個大平鎮區域的重要交通樞紐，目前預售新案已站穩3字頭，中古大樓成交單價則約25~30萬元，2房車總價1000萬元出頭、3房車則約1500萬元左右。

涂德卿指出，近年青埔在高鐵利多加持下，人口持續移入，房價飛漲，目前已站上5字頭，甚至有些個案衝到7字頭，相當驚人，「使得買不下去的消費者開始外溢，而中壢海華一帶中古大樓也要價4字頭，因此不少人選擇到平鎮環南環西路商圈落腳。」

▲環南環西路商圈鄰近機捷A22站，能快速通往青埔。（圖／台慶不動產提供）

涂德卿強調，青埔的發展可期，未來一定有機會來站穩7字頭，而這也將持續帶動周圍低基期區域的房價成長，尤其在捷運藍線、綠線完成後，整個交通串聯，房價就容易一起上升。

另外是南勢重劃區、山仔頂重劃區。涂德卿表示，這2區相當靠近，由於有平鎮工業區等等，就業機會多，買盤以在地上班族為主，南勢地區中古大樓成交單價落在22~28萬元，未來有重劃區擴大計畫，發展可期，重劃完成後可吸引大量建商推案，價格也會逐漸被推升上去；而山仔頂重劃區已要開始配地，進度快一些。

整體來說，涂德卿表示，平鎮在桃園地區中，房價屬於低基期，未來具有相當大的成長、補漲空間。至於919央行打炒房後的市況？他表示：「由於平鎮具有剛需基本盤，成交量沒有下跌地太誇張，價格方面則有較明顯的下修，約在5%左右，建議買方可以進場，把握這個難得撿便宜的機會。」





▲台慶不動產平鎮南勢中豐加盟店東涂德卿。（圖／台慶不動產提供）



《地產詹哥老實說》EP241／現代孟母搶大安學區宅現況曝 在地：差一條路「單價差70萬」