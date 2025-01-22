年前出貨被甩櫃對岸形容遇大坑　我方攬貨業都有預先告知客戶

▲對岸形容年前出貨被甩是遇大坑。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

大陸媒體報導不少貨載在農曆春節前被甩貨，本月中的船期被甩水，還被甩了兩次，要2月上旬才能走，還有去年12月15號上船的，現在櫃子還在中國，還要繼續甩新加坡。對於這樣抱怨，國內攬貨業者表示，都有事先告知客戶低運價收的貨是不保證艙位的，要年後才能裝船運出，急貨需選擇高價運送，不過現在年前航班多數已滿艙，加價也不易拿艙位。

其實早在本月初，船公司就已開出囤貨價，也就是大陸所謂的甩櫃價，對於同意農曆年後裝船的貨，美國線每大箱(40呎櫃)減500美元；在本月中，有年前航班還未裝滿的船公司，運價直接殺1千美元。攬貨公司指出，今年急貨不多，貨主都很樂意接受囤貨價。

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大陸媒體指出，老外貿都不會趕在年前出貨，

最近社群平台上有不少外貿人在吐槽：

“一船400條櫃子，已經提了1200條，全部要甩到年後了......”

“1月16日的船期，被甩兩水，甩到了2月8日！”

“2月8日你確定能開？ 天真了“

“趕緊加錢安排保櫃吧！”

“能跟我比嗎？ 去年12月15號上船的，現在櫃子還在中國，還要繼續甩新加坡！ ”

目前鹽田港大量司機提前還櫃，碼頭內重箱已經快沒有地方存放；寧波北侖爆倉，“排了兩天兩夜還沒進去”“基本兩三天才能卸掉”。

老外貿都說：年前甩貨太正常了，要麼就勸客戶不要年前發貨，要麼一定要跟客戶強調年底發貨多半會被甩。解釋一下這是咋回事。