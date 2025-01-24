9 天春節連假！ 線上投保旅平險各種保險種面面俱到　提供出遊完整保障

▲桃園國際機場連假前人潮。（圖／記者彭懷玉攝）

記者陳瑩欣／台北報導

民眾即將迎來長達9天春節連假，計劃安排旅遊，而有購買旅遊保險需求時，不妨透過線上投保，享有方便、即時，同時還可以參加活動、保費也有優惠，以國泰產險來看，不管是要出國或是在國內遊玩各種保險組合面面俱到，提供出遊完整保障。

《ETtoday民調雲》針對「台灣消費者網路投保行為」進行調查，調查顯示，高達7成民眾使用線上投保，且在曾經線上投保的消費者中，富邦產險（31.0%）是消費者印象最好的產險品牌，其次為國泰產險（28.6%），明顯高於其他品牌。

進一步調查發現，調查發現民眾認為線上投保國泰產險具有便利性（44.8%）、信任感（37.4%）、即時（36.5%）、保險產品內容符合需求（31.3%）、保費較優惠（28.5%）等優點。

根據調查，民眾選擇透過線上投保國泰產險最大好處是便利性，線上投保提供24小時投保便利，省去跟業務員約時間，像出國必備的旅平險+不便險，手機按一按，5分鐘一次買齊，如果是幫自己投保或幫1名未滿7歲子女投保，最快一小時可生效。

另外調查中也顯示，國泰產險用戶採用線上投保原因之一是保險產品內容符合需求，以旅遊險來看，旅遊狀況多，應涵蓋全程的人、事、物保障，海外旅遊險包括旅平險、不便險，或是僅在國內遊玩的國內旅遊險，抑或是想登百岳防止山崩、失足等意外致傷亡補償的登山險，甚至從事水上活動也有提供海域險，根據自身需求，彈性選擇商品。即日起至2025年6月30日，線上投保國泰產險旅遊險(不限國內外)、登山險、海域險、海外遊學打工專案還有機會獲得萬元禮券！立即點擊這裡了解更多活動細節。

線上投保最怕出事不知找誰，沒有業務人員當靠山，尤其出國旅遊在外，最怕孤立無援，但國泰產險強調，不管在任何國家都可以尋求24小時急難救助服務，國泰產險就會透過國際急難救助公司，迅速提供救助服務，「出門在外就讓國泰產險當您的守護神」。

旅遊最怕發生事故，國泰產險表示，只需準備相關文件證明，至國泰產險線上會員中心填寫申請資訊，即可完成理賠申請，不需要勞碌奔波，在家就可以搞定理賠麻煩事。現在加入國泰產險會員，享獨家會員權益！除了可以線上試算、投保、快速查詢理賠進度等，即日起至2025年1月17日，只要綁定國泰產險LINE官方帳號，即可享LINEPOINTS抽獎機會！

