55688蛇年送暖　在六個排班點發送紅包

▲司機網紅「楊詩萍–模範計程車」(左一)和55688司機於台北市政府轉運站賀新年。（圖／大車隊提供）

記者張佩芬／台北報導

55688台灣大車隊(2640)為了向司機和乘客賀新年即日起在台北市政府轉運站、台北101大樓，以及桃園、苗栗、台中、台南等四個高鐵排班點發送紅包等新年禮，並邀集司機網紅「鍾文龍–小黃司機微大叔」及「楊詩萍–模範計程車」共襄盛舉。55688也推出「新春暖心管家專案」，幫助困苦獨居的年長司機除舊佈新過好年。

55688表示，這次共準備三項禮品，包括品牌紅包袋、象徵好運發財的黃金糖，以及代表55688 APP升級為全方位生活服務媒合平台的「568我來吧！」限量書籤。藉此向司機們共勉「安全出行，蛇我其誰」的同時，也向乘客傳達新的一年開始，無論出行叫車、機場接送、即時快遞、洗衣清潔、找尋教練或預約代駕等上千種生活服務，需要蛇麼服務都可以交給55688。

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這次紅包發送地點也有特別意涵。台北101和市府轉運站是台北流量最大的的計程車排班點，因此選在年前特別前來，感謝值班幹部和司機的辛勞。

至於選擇台中、桃園、苗栗、台南等四個高鐵站，則是因為2024下半年進行的調查，於高鐵站轉乘台灣大車隊的乘客，整體滿意度高達96％，在感謝排班人員用心之餘，更期許新的一年持續拿出最優質服務給每一位乘客。

除了發送紅包小禮，55688今年更與「台灣計程車駕駛暖心協會」合作啟動「新春暖心管家專案」，到全國各地為協會關懷困苦獨居的年長司機，免費提供55688生活大管家的居家清潔服務，用除舊佈新為長輩迎接新年。

▲55688集團台灣大車獲得2024「台北市金輪獎」最高殊榮「特優獎」，史無前例的特優獎。（圖／大車隊提供）

本月55688集團台灣大車隊更獲得2024「台北市金輪獎」最高殊榮「特優獎」，甚至是史無前例的特優獎五連霸，奠定了難以企及的超級目標，同期間台中區榮獲金運獎，台南區獲得計程車評鑑優等獎等殊榮。

55688始終重視每位司機隊員及乘客的需求，更致力於創新及提升用戶體驗。期盼透過此次春節送暖活動，肯定並感謝司機隊員的辛勤付出，也期望透過這樣的暖心互動，一同迎接嶄新的一年，創造更多幸福旅程。