勞工規劃61.2歲就想退休　44％靠老年給付及勞退來過生活

▲勞動部。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

你規劃幾歲退休？退休後的生活費來源是什麼？勞動部為解決缺工等問題，鼓勵年滿65歲的勞工可延後退休，不過勞動部最新調查卻顯示，已規劃退休年齡者所規劃的退休年齡平均為61.2歲，且退休後生活費用來源比重以「勞保老年給付及勞工退休金」占比44％最高。

勞動部以參加勞工保險、就業保險及職業災害保險2的本國籍受僱勞工為調查對象，按年辦理「勞工生活及就業狀況調查」，113年計回收有效樣本4,085份。

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根據調查顯示，有74.6％勞工對整體工作感到滿意，但有36.6％勞工過去一年曾經加班，且平均每月延長14.7小時；另還有25.5％勞工下班後曾接獲主管以各種通訊方式傳訊息交辦工作，其中更有近10％收到訊息的當下就立刻執行。

這份報告也調查勞工退休後的規劃，已規劃退休年齡者占14.2%，規劃退休年齡平均為61.2歲；尚未規劃者占85.8%。

按性別觀察，男性勞工已規劃退休年齡者占16%，高於女性的12.4%；男性規劃退休年齡平均為61.8歲，較女性的60.5歲多1.3歲。

此外，勞工退休後生活費用來源目前尚無規劃者約占28％，有規劃者占72％，各項來源項目平均比重以「勞保老年給付及勞工退休金」最高達44％，另「儲蓄」近23％，「投資所得」21％，後二者合計比重與前者相近。