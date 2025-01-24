泡麵土地公加持大賺6000萬　專家揭下檔私房股

▲社大講師王宏智信奉南投中寮石龍宮土地公。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

很多人過年期間都會到廟裡走春，祈求一整年好運，幫自己迎富、送窮。靠華城一役賺到財富自由的社大講師王宏智，信奉南投中寮石龍宮供奉的土地公。採訪當下，他還轉身問土地公手上某檔持股的股價、並透露自己另檔看好的私房股，希望在今年能有好表現。

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小龍年想到哪走春替自己招來一整年好運？對社區大學講師王宏智來說，首選一定是有泡麵土地公之稱的南投中寮石龍宮。說到王宏智投資最經典的一役，莫過於華城，2019年股價約在30元時慢慢買入，「抱緊處理」5年後，股價上漲至700元時出脫，大賺6,000多萬出場，幫自己賺到財富自由。

王宏智說，抱著華城的5年時間，中間還經過2020年疫情衝擊，華城股價跌破20元，讓他一度懷疑人生。他指出，投資股票低潮期永遠比開心期多，投資需要沉澱時他就來找土地公吃泡麵，和來拜拜的人聊天，看看周邊的青山綠水，回去又可以充滿能量繼續等待。

南投石龍宮，主祀「土地公」福德正神，過去六合彩盛行，常有人去求明牌，但因該廟地處偏遠難覓食，不少信眾便帶著泡麵去解飢，沒吃完就放廟內，久了相沿成習，吃泡麵成了特殊傳統，「泡麵土地公廟」名號不脛而走。

神奇的是，2024年8月石龍宮慘遭祝融，當時廟內有還在吃泡麵的信眾，紛紛倉皇逃生，寺廟外觀有部分遭到損毀，但土地公神像卻絲毫未傷。整理數天後便重新開放，香客也很快回籠，香火鼎盛。

王宏智說，自己只要有事情想不通時，就會帶著一箱泡麵來找土地公，有時也會帶上數斤的香供來拜拜的信眾使用，和大家結緣。

談到2025年看法，王宏智提及個股先進光。他表示，2023年時以低於百元價格入場，2024年股價翻一倍後出場一半資金，8月股災時，股價跌破200元，又進場低接。

話說完，他轉身拿起供桌上的筊杯，口中喃喃有詞的向土地公詢問先進光股價會漲到多少？除了先進光外，王宏智還透露，另檔好股在2025年也大有機會，值得注意。想知道王宏智如何向土地公請益，另檔私房好是哪一檔嗎？更多精采內容都在《錢鏡你家》節目中完整呈現。

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