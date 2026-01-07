黃仁勳一句話記憶體股4檔霸榜！創見亮燈　2檔新處置股續揚

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

記憶體股今（7）日持續成為市場資金重心，旺宏（2337）、力積電（6770）、華邦電（2344）與南亞科（2408）持續成為成交榜前10強個股，其中旺宏、南亞科漲幅皆逾8%，模組廠創見（2451）盤中亮燈漲停，而2檔新處置股群聯（8299）、威剛（3260）漲勢明顯收斂，群聯盤中漲8%、威剛小漲。

根據《彭博社》報導，輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳在CES展上發言，指「記憶體在今天是一個幾乎尚未被服務的市場」，受此影響SanDisk在周二股價大漲27.5%，盤中飆上352美元天價，而SanDisk的台廠合作夥伴創見今日開盤即亮燈漲停，飆上236元天價，光是近5個交易日累計已漲逾3成。

開盤2小時，旺宏最高漲5.1元或9.73%至57.5元，差一檔漲停，成交量39萬張居上市排行第2大，僅次於面板股友達（2409）的72萬張；記憶體晶圓代工廠力積電盤中漲5.76%後收斂至2%左右，暫報48.85元，成交量34萬張排名第3。

華邦電盤中最高漲6.5元或6.25%至110.5元，成交量23萬張；南亞科漲19.5元或8.53%，衝248元新天價，成交量12萬張。

因漲勢太兇猛進入處置名單的記憶體股今日表現相對持平，群聯則從今日起至1月20日、共計10個營業日列入處置，每5分鐘撮合一次，今日盤中最高漲8.67%至1755元。

櫃買中心指出，威剛處置期達12個營業日，一路關到1月22日為止，人工撮合每20分鐘一次，威剛今日盤中一度拉回平盤整理，近11點漲逾3%，暫報298元。

記憶體IC設計股晶豪科（3006）本周起列入處置，一路關到1月19日為止，今日盤中漲逾半根至152元，刷逾3年10個月新高。