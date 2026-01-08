184萬人今被台積電5元股息「香醒」　張忠謀爽領6.25億

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台股護國神山台積電（2330）今天（8日）發放2025年第2季現金股息，每股配發5元，總計約有184.83萬名股東「被錢香醒」，共分得1296.66億元的股息紅包。創辦人張忠謀一人就豪領約6.25億元現金，令人羨慕。

台積電這次除息日當天就強勢「秒填息」，展現多頭氣勢。根據公開資訊，最大單一股東行政院國發基金持股高達165萬3,709張，這波股息可進帳約82.69億元，持續挹注國庫。

其他重量級股東也荷包滿滿，創辦人張忠謀的老戰友、現任董事曾繁城手上握有2萬9,472張，估計可領進1.47億元；現任董事長魏哲家持股7,217張，這次入帳約3,608.5萬元；而已於2024年退休的前董事長劉德音，離任前最後一次申報持有1萬2,900張，若期間未出脫股票，這波除息也可領到約6,455萬元。

值得一提的是，台積電股價本週一度衝上歷史新高價1705元，雖然隨後出現回檔整理，但昨（7）日收盤價仍有1675元，相較2025年12月11日的除息參考價1500元高出175元。也就是說，若有股民當時選擇「抱緊處理」，不但賺到5元現金股息，手中持股還大幅增值，享受「息利雙收」的爽感，堪稱是2026年開年以來的最大贏家之一。