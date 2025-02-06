緩降息竟是利多訊號？台美市場「基」情誰將領銜？

財經中心／綜合報導

2024年全球股市一片欣欣向榮，多頭行情讓投資人賺得滿載而歸，進入2025年，市場卻迎來不小的挑戰，聖誕、元旦行情不如預期，台股更一度跌破23000點，這突如其來的震盪讓不少人心頭一緊，擔心景氣循環是否進入末升段，甚至步入熊市，《理財好富友》邀請了保德信市場策略部主管葉家榮（Ryan） 和安聯投信基金經理人Karen，深度剖析2025的經濟趨勢，找出資本市場的機會與潛在風險，幫助投資人看清前路，抓住這波市場動盪中的亮點與契機！

面對市場疑慮，保德信市場策略部主管葉家榮（Ryan）對2025年資本市場表現持樂觀態度，他引用國際貨幣基金組織（IMF）預測，2025年全球經濟成長率將達3.2%，美國為2.2%，高於先前預測，主要受惠於強勁消費力道，OECD美國領先指標持續上升，彭博金融狀況指數顯示流動性充沛，顯示基本面穩健，此外，美國企業盈餘成長預估達14.8%，資本支出、研發投資和股票回購持續增長，為美股提供支撐。Ryan更指出，歷史數據顯示，預防性降息通常與股市強勁表現相伴，加上貨幣市場基金水位創高，顯示市場未過熱，預計2025年資本市場仍有良好表現空間。

聯準會已確認2025年將緩步降息，Karen則從這個角度分析了全球投資機會。她指出，降息政策會直接影響全球資金流動，進而為各大市場帶來不同的投資潛力，降息不僅能降低借貸成本、刺激經濟成長，但同時也要留意通膨的走勢和政策執行的影響。

基於以上分析，專家們建議投資人應如何佈局？根據基富通平台與十大投信的聯合調查顯示，投信投顧業者最看好的前三名市場分別是非投資級債券、科技產業和美國股市。Karen認為，美國股市在2025年仍將扮演領頭羊角色，S&P 500類股獲利成長預估顯示，更多產業獲利將達到雙位數，推動補漲和輪動行情持續，中小企業和政策受惠股（如金融股）將受益。

然而，風險依然存在，Ryan提醒，川普政府時期的貿易保護主義政策，例如對貿易順差國家提高關稅，可能導致全球貿易萎縮，並引發二次通膨，長期不利於經濟發展，是值得關注的風險，此外，貨幣政策的失誤、通膨控制與經濟增長的平衡等，也都是潛在風險。

談到備受關注的AI經濟，Karen指出，AI產業分成基礎建設、軟體應用、各行各業廣泛運用等三個階段，現在已進入第三階段，AI幫助企業提升生產力及獲利，因此看出各企業在AI相關支出持續提升，輝達執行長黃仁勳對前景表示樂觀，強調AI產業的變現能力，正創造新的生產力循環，影響力已從半導體和雲端服務擴展到消費電子、專業服務和醫療健康領域，台灣在AI產業鏈中扮演著關鍵角色，Karen強調，今年的投資布局是「台美領航」，台灣與美國的深度合作構成了這波AI產業發展的主軸，台灣晶圓代工龍頭憑藉其成本轉嫁能力和管理文化，將持續領先全球，帶動半導體產業向前邁進，也為全球資本市場帶來更多的成長動能。

美股看科技，科技看台灣的角度來看，面對台股震盪，精準配置至關重要，保德信預估，2025年台股企業獲利成長將達15.2%，電子股更是維持成長高峰，AI盛世爆發，台灣作為AI供應鏈的重要環節，將充分受惠，葉家榮Ryan推薦PGIM保德信金滿意基金，以三大特色脫穎而出，首先，該基金鎖定基本面穩健且獲利連續三年高於市場平均的優等生，代表投資標的具有成長潛力，其次，聚焦科技產業，特別是在AI、伺服器等高成長領域保持超過九成持股比例，並採集中策略，投資50檔指標股，前十大持股占比達五成，有效提升資金配置效率。

除了台股之外，Ryan也推薦PGIM JENNISON美國成長基金，這一檔以美國大型成長股為主，配置包括一般講的AI人工智慧、尖牙股或是通訊服務、串流影音媒體、金融科技，甚至是醫療創新、金融消費等，都可以透過這一檔基金參與整個美國未來的成長機會。

2025年投資市場仍具上升趨勢，但也伴隨不可預測的波動，對於追求穩健投資的族群，Karen推薦安聯AI收益成長多重資產基金，這是一檔「股五債五」的平衡型產品，資產配置為50%股票、35%可轉債、15%公司債，專注於掌握AI主流趨勢，全面涵蓋基礎建設、軟體應用及跨產業運用，提前布局高成長領域。基金採用「收益成長策略」，精選優質企業，結合股票、可轉債及公司債進行交叉配置，特別是可轉債兼具股性與債性，市場好時享受股價上漲紅利，波動時則發揮防禦效果，可攻可守，運作高。此外，該基金提供多元收益來源，包括債息、股息、資本利得與權利金收入，以較低波動參與市場收益與資本增值機會，並透過多元資產配置降低單一市場風險，平衡獲利與風險，成為穩健型投資人的理想選擇。

市場這麼多瞬息萬變的訊息，建議大家採取穩紮穩打，有效分散市場風險的投資策略與工具，走得遠才是王道，為了讓大家贏在起跑點，可以進行長期的理財投資規劃，基富通平台提供終身0手續費的定期定額和單筆申購服務，並提供「好享加－低檔智動投」、「好享Check基金健檢」等工具，協助投資人從容應對市場波動，制定最佳投資策略，更多2025市場攻略資訊，請登錄基富通官網查看！

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