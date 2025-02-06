ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

緩降息竟是利多訊號？台美市場「基」情誰將領銜？

▲▼理財好富友,基富通平台,基金。（圖／取自影片）

財經中心／綜合報導

2024年全球股市一片欣欣向榮，多頭行情讓投資人賺得滿載而歸，進入2025年，市場卻迎來不小的挑戰，聖誕、元旦行情不如預期，台股更一度跌破23000點，這突如其來的震盪讓不少人心頭一緊，擔心景氣循環是否進入末升段，甚至步入熊市，《理財好富友》邀請了保德信市場策略部主管葉家榮（Ryan） 和安聯投信基金經理人Karen，深度剖析2025的經濟趨勢，找出資本市場的機會與潛在風險，幫助投資人看清前路，抓住這波市場動盪中的亮點與契機！

面對市場疑慮，保德信市場策略部主管葉家榮（Ryan）對2025年資本市場表現持樂觀態度，他引用國際貨幣基金組織（IMF）預測，2025年全球經濟成長率將達3.2%，美國為2.2%，高於先前預測，主要受惠於強勁消費力道，OECD美國領先指標持續上升，彭博金融狀況指數顯示流動性充沛，顯示基本面穩健，此外，美國企業盈餘成長預估達14.8%，資本支出、研發投資和股票回購持續增長，為美股提供支撐。Ryan更指出，歷史數據顯示，預防性降息通常與股市強勁表現相伴，加上貨幣市場基金水位創高，顯示市場未過熱，預計2025年資本市場仍有良好表現空間。

▲▼理財好富友,基富通平台,基金。（圖／取自影片）

聯準會已確認2025年將緩步降息，Karen則從這個角度分析了全球投資機會。她指出，降息政策會直接影響全球資金流動，進而為各大市場帶來不同的投資潛力，降息不僅能降低借貸成本、刺激經濟成長，但同時也要留意通膨的走勢和政策執行的影響。

▲▼理財好富友,基富通平台,基金。（圖／取自影片）

基於以上分析，專家們建議投資人應如何佈局？根據基富通平台與十大投信的聯合調查顯示，投信投顧業者最看好的前三名市場分別是非投資級債券、科技產業和美國股市。Karen認為，美國股市在2025年仍將扮演領頭羊角色，S&P 500類股獲利成長預估顯示，更多產業獲利將達到雙位數，推動補漲和輪動行情持續，中小企業和政策受惠股（如金融股）將受益。

▲▼理財好富友,基富通平台,基金。（圖／取自影片）

然而，風險依然存在，Ryan提醒，川普政府時期的貿易保護主義政策，例如對貿易順差國家提高關稅，可能導致全球貿易萎縮，並引發二次通膨，長期不利於經濟發展，是值得關注的風險，此外，貨幣政策的失誤、通膨控制與經濟增長的平衡等，也都是潛在風險。

▲▼理財好富友,基富通平台,基金。（圖／取自影片）

談到備受關注的AI經濟，Karen指出，AI產業分成基礎建設、軟體應用、各行各業廣泛運用等三個階段，現在已進入第三階段，AI幫助企業提升生產力及獲利，因此看出各企業在AI相關支出持續提升，輝達執行長黃仁勳對前景表示樂觀，強調AI產業的變現能力，正創造新的生產力循環，影響力已從半導體和雲端服務擴展到消費電子、專業服務和醫療健康領域，台灣在AI產業鏈中扮演著關鍵角色，Karen強調，今年的投資布局是「台美領航」，台灣與美國的深度合作構成了這波AI產業發展的主軸，台灣晶圓代工龍頭憑藉其成本轉嫁能力和管理文化，將持續領先全球，帶動半導體產業向前邁進，也為全球資本市場帶來更多的成長動能。

▲▼理財好富友,基富通平台,基金。（圖／取自影片）

美股看科技，科技看台灣的角度來看，面對台股震盪，精準配置至關重要，保德信預估，2025年台股企業獲利成長將達15.2%，電子股更是維持成長高峰，AI盛世爆發，台灣作為AI供應鏈的重要環節，將充分受惠，葉家榮Ryan推薦PGIM保德信金滿意基金，以三大特色脫穎而出，首先，該基金鎖定基本面穩健且獲利連續三年高於市場平均的優等生，代表投資標的具有成長潛力，其次，聚焦科技產業，特別是在AI、伺服器等高成長領域保持超過九成持股比例，並採集中策略，投資50檔指標股，前十大持股占比達五成，有效提升資金配置效率。

▲▼理財好富友,基富通平台,基金。（圖／取自影片）

除了台股之外，Ryan也推薦PGIM JENNISON美國成長基金，這一檔以美國大型成長股為主，配置包括一般講的AI人工智慧、尖牙股或是通訊服務、串流影音媒體、金融科技，甚至是醫療創新、金融消費等，都可以透過這一檔基金參與整個美國未來的成長機會。▲▼理財好富友,基富通平台,基金。（圖／取自影片）

2025年投資市場仍具上升趨勢，但也伴隨不可預測的波動，對於追求穩健投資的族群，Karen推薦安聯AI收益成長多重資產基金，這是一檔「股五債五」的平衡型產品，資產配置為50%股票、35%可轉債、15%公司債，專注於掌握AI主流趨勢，全面涵蓋基礎建設、軟體應用及跨產業運用，提前布局高成長領域。基金採用「收益成長策略」，精選優質企業，結合股票、可轉債及公司債進行交叉配置，特別是可轉債兼具股性與債性，市場好時享受股價上漲紅利，波動時則發揮防禦效果，可攻可守，運作高。此外，該基金提供多元收益來源，包括債息、股息、資本利得與權利金收入，以較低波動參與市場收益與資本增值機會，並透過多元資產配置降低單一市場風險，平衡獲利與風險，成為穩健型投資人的理想選擇。

▲▼理財好富友,基富通平台,基金。（圖／取自影片）

市場這麼多瞬息萬變的訊息，建議大家採取穩紮穩打，有效分散市場風險的投資策略與工具，走得遠才是王道，為了讓大家贏在起跑點，可以進行長期的理財投資規劃，基富通平台提供終身0手續費的定期定額和單筆申購服務，並提供「好享加－低檔智動投」、「好享Check基金健檢」等工具，協助投資人從容應對市場波動，制定最佳投資策略，更多2025市場攻略資訊，請登錄基富通官網查看！

＊基富通證券廣編文章

關鍵字： 理財好富友基富通平台基金

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

加千元免排隊 #優先看診 ！ #高雄 診所院長稱「提供管道」衛生局要查 #流感 #疫苗

推薦閱讀

基富通5大業務指標同步成長　基金存量達到1600億元

基富通5大業務指標同步成長　基金存量達到1600億元

基富通推動普惠金融獲得市場肯定，2024年繳出亮眼成績，不僅開戶數、申購量、淨流入、基金存量與獲利5大指標全數成長，單筆、定期定額申購量也都創下平台成立來新高，臺灣集保結算所暨基富通董事長林丙輝表示，2025年全平台買基金終身0手續費，以鼓勵更多國人善用基金做好人生理財規劃。

2025-01-16 15:36
18檔高股息ETF比拚「內扣手續費」　 00878排名一次看

18檔高股息ETF比拚「內扣手續費」　 00878排名一次看

元大台灣50（0050）在農曆年前宣布調降經理費、保管費，市場解讀將與富邦台灣采吉50（006208）競逐市場，而基金投資總成本也受到矚目，根據Cmoney統計， 2024年18檔高股息ETF總費用率落在0.42%~1.37%之間，當中總費用率不到0.6%有國泰永續高股息（00878）、國泰股利精選30（00701），以及永豐台灣ESG（00888）等3檔。

2025-02-06 12:21
無懼小摩潑冷水　聯發科盤中衝至1570元再創高

無懼小摩潑冷水　聯發科盤中衝至1570元再創高

摩根大通（JPMorgan Chase & Co.、通稱小摩）在最新報告中保守看待聯發科（2454），給近期股價表現火燙的聯發科潑冷水，認為近日這些利多消息短期內難以帶動獲利提升，今年聯發科的表現可能不如預期，不過聯發科無懼利空，股價仍頻創高，今日盤中股價最高衝至1570元，再度創高。

2025-02-06 10:42
82萬股民嗨翻！00940填息達陣　股息3／3日入帳

82萬股民嗨翻！00940填息達陣　股息3／3日入帳

擁有82萬股民的月配型台股ETF元大台灣價值高息（00940）於今（6）日除息，每股配息0.03元，伴隨著台股反彈，除息首日股價走揚，開盤一小時，盤中最高來到9.32元，順利完成填息，收益預計3月3日入帳。

2025-02-06 10:02
談英特爾東山再起　 比爾蓋茲嘆「 迷失方向、 復甦很艱難」

談英特爾東山再起　 比爾蓋茲嘆「 迷失方向、 復甦很艱難」

微軟（Microsoft）創辦人比爾·蓋茲（Bill Gates）近期接受《美聯社》專訪時提及英特爾的困境時表示，「我對英特爾基本上迷失方向感到震驚」，且他認為英特爾的復甦之路相當艱難。

2025-02-06 11:33
19檔台股ETF 2月除息一次看　5檔單次現金殖利率逾2%

19檔台股ETF 2月除息一次看　5檔單次現金殖利率逾2%

台股ETF持續發熱，66檔台股ETF受益人來到1029.5萬人，規模也來到2.81兆，擁有不錯的配息金額、年化殖利率數據的高息ETF更是受投資人青睞。統計2月份即將除息的共有19檔台股ETF，除息日多集中在2月18日當周，以單次現金股利殖利率表現來看，2%以上ETF有群益台ESG低碳50（00923）、中信小資高價30（00894）、兆豐台灣晶圓製造（00913）、國泰永續高股息（00878）、中信關鍵半導體（00891）等五檔。

2025-02-06 11:06
蘋果M5晶片傳量產！採台積電3奈米　日月光封裝率先生產

蘋果M5晶片傳量產！採台積電3奈米　日月光封裝率先生產

根據韓媒ET News報導表示，蘋果新一代M5晶片已經開始量產，並於上個月開始封裝，封裝工作由中國長電科技、台灣的日月光，以及美國的Amkor負責，目前日月光已率先接入量產。

2025-02-06 10:35
遠東新新埔廠氣爆2死19傷　公司致歉、對營運無重大影響

遠東新新埔廠氣爆2死19傷　公司致歉、對營運無重大影響

遠東集團旗下遠東新（1402）新埔廠今（6）日凌晨因聚酯棉廠房保溫管路洩漏而發生氣爆事件，造成2人死亡、19人輕重傷，公司發布重訊指出，廠房及設備損失尚在估計中，但對生產營運無重大影響，將竭力協助死亡員工家屬做好相關撫卹及善後工作，對於受傷員工全力進行救治及照顧，造成社會不安向民眾致歉。

2025-02-06 09:27
緩降息竟是利多訊號？台美市場「基」情誰將領銜？

緩降息竟是利多訊號？台美市場「基」情誰將領銜？

2024年全球股市一片欣欣向榮，進入2025年，市場卻迎來不小的挑戰，台股更一度跌破23000點，這突如其來的震盪讓不少人心頭一緊，擔心景氣循環是否進入末升段，甚至步入熊市，《理財好富友》邀請了保德信市場策略部主管葉家榮（Ryan） 和安聯投信基金經理人Karen，深度剖析2025的經濟趨勢！

2025-02-06 16:35
輝達GB200出貨帶動　川湖1月營收12.33億續創新高

輝達GB200出貨帶動　川湖1月營收12.33億續創新高

輝達（NVIDIA）GB200 AI伺服器出貨帶動，伺服器滑軌大廠川湖今天公布1月營收新台幣12.33億元，較去年同期大幅成長88.15%，也比去年12月再增加9.89%，連續第3個月營收站上10億元大關，續創歷史新高。

2025-02-06 15:57

讀者迴響

熱門新聞

加油發票中200萬元！　獎落2縣市

0050 降費再爆分割！　業界解讀「向006208宣戰」

82萬股民嗨翻！00940填息達陣　股息3／3日入帳

大樂透1.3億開獎　今晚財神去誰家

雲端發票抽獎司法調查結果出爐！　台北國稅局：未涉不法

發錢了！「一早入帳4萬元」19筆錢一路發到月底

快訊／繳80元電信月租費中千萬！　18名幸運兒全曝光

台中東勢42人集資84張大樂透「注注中獎」　共爽抱近億頭彩

路易莎「謝絕政治活動」遭出征　總公司：埔里酒廠門市沒問題

關聖帝君顯靈！第5張「2000萬刮刮樂」誕生　年輕帥哥跟風中頭獎

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

肯爺老婆走紅毯「三點全露」　突然脫光全場嚇傻

徐懷鈺曾牽線大S.具俊曄 悲痛發聲：妳一直在我心裡

寶寶凌晨睡醒哭鬧扳倒床板　熟睡爸頭被敲直接痛醒XD

蘇慧倫感慨大S病逝　轉念「離開前享受了愛情」

轎車一招「螃蟹過河」橫切車道！　把後車駕駛看傻眼：頭文字D？

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366