億元中獎人輪廓大公開！50歲-69歲男　臉部10特徵最易中

▲投注站資料照，圖為曾開出27億威力彩頭獎的三峽義忠興業社彩券行。（圖／記者呂佳賢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

113年為公益彩券第5屆發行期間的第一年，全年共開出29注億元頭獎，該29名幸運的中獎人已全數完成獎金兌領，台灣彩券根據中獎人領獎時所填寫的匿名問卷進行統計，得出113年億元中獎人的6大輪廓，包括中獎人集中於男性、年齡落在50歲以上至69歲間、中獎人血型O型比重最高等。

6大重要輪廓如下：

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▲▼台彩中獎人分析，可點圖放大。（圖／台彩提供，下同）

一、113年億元頭獎中獎人逾九成為男性

113年的29位億元中獎人當中，27名為男性，2名為女性，男、女比例各為93%和7%。相較於第4屆，億元中獎人更集中於男性。

二、113年億元中獎人超過半數年齡介於50~69歲

從年齡分布來看，億元中獎人主要分布在50~59歲，占比為27.6%，其次為60~69歲，占比約24.1%，兩者合計超過五成；第4屆的億元中獎人年齡層則主要集中於40~59歲。

三、113年億元中獎人的血型最多為O型

113年億元中獎人有4成以上（42.3%）為O型，另有26.9%為B型；第4屆億元中獎人血型則以O型及A型最多，佔比各為40.3%和29.7%。

四、113年億元中獎人的生肖以屬馬、猴以及屬豬的最多

113年億元中獎人的生肖以屬馬、猴、豬者最多（各13.8%）；第4屆億元中獎人則皆以屬猴者最多，占比約12.0%。

五、113年億元頭獎中獎人的星座以摩羯座、雙魚座和獅子座並列第一

113年億元中獎人的星座以摩羯座、雙魚座和獅子座並列第一，佔比各為13.8%；第4屆億元中獎人則以天秤座最多，占比約13.1%。

六、113年億元中獎人的面貌特徵

傾向為橢圓型臉、額頭寬、短、濃的眉毛、小眼睛、單眼皮、耳垂大、蒜頭鼻、櫻桃小嘴加薄唇；第4屆億元中獎人整體而言則較為傾向圓形臉、額頭高、一字型濃眉、大眼睛、雙眼皮、大耳、蒜頭鼻、櫻桃小嘴以及厚唇。