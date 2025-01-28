夢到廁所竟是吉兆！　台南彩券行一日誕生2個百萬大獎得主

▲台南麻豆區「探吉佑彩券行」。（圖／Google Maps ）

記者廖婕妤／台北報導

春節期間很多民眾刮刮樂試手氣，也讓中獎的彩券行爆紅，台南麻豆區「探吉佑彩券行」代理人盧小姐就分享，某天店裡竟一次誕生2位刮刮樂百萬得主，事後她回想應該是跟自己夢到「廁所」有關，深信這是有意外之財的預兆。

位於台南的「探吉佑彩券行」同一天內有兩個幸運兒刮中「2,000萬超級紅包」100萬元！據代理人盧小姐表示，先是上午一位年約60歲的男性，他表示因為店員們總是笑臉迎人，所以才經常來光顧，他習慣買回家慢慢刮，在家刮到一半赫然發現中100萬元，隔天更主動把中獎的刮刮樂影本送給彩券行，希望彩券行過年期間能夠生意興隆。

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另一組幸運兒則是一對年約20多歲情侶，情侶倆分別挑了面額2000元及200元碰碰運氣，其中女生挑的「2,000萬超級紅包」幸運刮中100萬元。

代理人盧小姐回想起，前幾天做夢夢到廁所，她深信夢到廁所是有意外之財的預兆，想不到就讓店裡接連刮中2個百萬大獎。

「2,000萬超級紅包」共有10個頭獎2,000萬元、1,200個100萬元。統計至1／27，已刮出1個2,000萬元、84個100萬元。