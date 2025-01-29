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金龍年零股交易排行出爐　小資族最愛財富密碼2330、00878、00919

▲金龍年零股交易排行出爐。（圖／資料照）

▲金龍年零股交易排行出爐。（圖／資料照）

記者高兆麟／綜合報導

小資存股熱度不減，觀察金龍年上市櫃零股交易情況，前三名分別是台積電與擁有穩定高息配息政策的00919群益台灣精選高息ETF以及00878國泰永續高股息ETF，這三檔最受小資族投資人青睞。進一步觀察前十大排行中，僅台積電與鴻海個股上榜，其他八檔都是ETF，以台股高息ETF佔6席最多，顯示出台股高息ETF仍是小資族最愛。

▲▼零股交易。（圖／記者高兆麟攝）

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市場法人表示，台股高息ETF投資熱，讓存股族為之瘋狂，在現階段全球通膨高漲及股市動盪之際，高配息可為投資組合帶來穩定的效益，在高息股選擇方面，不能只選高股利，而是要挑對產業投資，才可獲得「真高息」。為投資人精選台灣股利率最佳且具獲利能力的優質企業的ETF，才是最適合想要尋找長期投資台股息利雙收標的的投資人。

群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示，台股現階段處於相對高檔，建議投資人可以善用「定期定額」以及「逢低加碼」策略。若遇到大盤震盪，要把握估值調整所帶來的投資機會，可考慮在股市出現估值調整時逢低加碼，存股族則可利用台股逢低布局，增加存股張數與減低持有成本，中長線而言，台股基本面有支撐，投資策略仍為逢低分批佈局，高息資產具備易漲抗跌的特性以及息收保護，適合作為穩健投資以及逢低分批布局的好投資工具，面對金融市場變化萬千的情況，投資人可選擇台股高息ETF來介入台股。

關鍵字： 零股交易台股ETF

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