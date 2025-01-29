美夜盤半導體股續強勁反彈　ASML業績超預期大漲逾8%

▲ASML公布去年第4季業績超出預期。（圖／資料庫）

記者高兆麟／綜合報導

遭到中國黑馬AI新創公司DeepSeek衝擊的美股半導體股繼28日一般常規盤強勁反彈後，接續台灣時間29日夜盤交易續走高，其中公布財報大幅超出預期的荷蘭半導體設備巨擘ASML大漲逾8%。

美股三大指數28日全面收漲，其中科技股反彈勢頭明顯，輝達在遭到前一日的血洗後，28日收復超過一半丟失的「領土」，終場大漲10.44美元，或8.82%，收報128.86美元，為當日漲幅最強勁的科技股之一。

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而至台灣時間下午3時左右，美股半導體板塊夜盤持續上漲，除ASML漲逾8%外，應用材料漲近5%，邁威爾科技漲超4%，Arm Holdings漲超3%，博通、美光科技漲超2%，輝達漲近2%，台積電ADR漲逾1%。

ASML於29日公布2024第4季及全年業績，受惠於AI浪潮，去年第4季訂單量遠超預期，達70.88 億歐元，較第3季成長169%，單季營收92.6 億歐元優於預期，全年營收283億歐元。

至於2024 年全年營收為 283 億歐元，淨利為 76 億歐元；預估2025 年營收落在 300 億~ 350 億歐元之間，毛利率介於51%~53%之間。