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想拚大獎！全家人刮了20張超失望　「做2件事改運」爽中100萬

▲▼刮刮樂,彩券行,中獎,彩券,樂透。（圖／記者施怡妏攝）

▲幸運刮中100萬元。（示意圖／記者施怡妏攝）

記者施怡妏／綜合報導

春節必有的行程，除了拜拜與圍爐吃團圓飯，還有到彩券行買刮刮樂試試手氣，有網友表示，爸媽帶了1萬5千元出門，買了20張2000元的刮刮樂，都沒有刮中大獎，最後心灰意冷要回家時，媽媽突然說要買一張回家拚一下，刮之前全家人一人喝一口發財水，把小財神爺擺在桌上，結果竟刮中100萬元。

有網友在Dcard發文，去年舅舅刮刮樂中了100萬，今年全家人決定試試手氣，爸媽帶著15000元出門，挑戰2000元面額的刮刮樂，但刮了約10張都沒有開出大獎，都是1000元、2000元或是沒中，於是心灰意冷去吃飯，「覺得一定是沒吃飽的問題」。

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吃飽後，他們換了一家店繼續刮，仍沒有刮到大獎，後來挑了2張有感覺的刮刮樂，竟然各中5000元。不過，後來再用兌換的錢去刮，結果全都沒中，於是決定回家，媽媽突然提議再買一張回家刮看看。

回家後全家人一人喝一口「發財水」，並擺上小財神爺，準備再試一次，沒想到中了100萬元，原PO驚呼，「好多零，個十百千萬十萬百萬！哇耖！四個人跳起來歡呼！到現在還是好不真實，原來這就是中一百萬的感覺，耶祝大家也都中大獎！新年快樂！」

貼文曝光，網友留言狂C，希望可以沾沾好運，「別人家的家庭：連兩年刮中一百萬，我：不說了，先去哭」、「吸光好運，吸溜」、「恭喜發財CCCCCCCCCCC一波好運來」、「原來連運氣都是不公平的」。

關鍵字： 刮刮樂彩券幸運中獎春節

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