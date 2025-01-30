若DeepSeek輕鬆成功　謝金河：輝達恐怕走下神壇

▲中國AI新創公司DeepSeek推出新AI模型DeepSeek R1。（圖／路透）

記者高兆麟／綜合報導

財信傳媒董事長謝金河今日在臉書以「如果Deepseek輕鬆成功？NVIDIA恐怕走下神壇！」為題撰文，表示這些年，輝達很多管制晶片都是透過新加坡賣入中國境內，黃仁勳也不斷強調中國市場的重要性，Deepseek握有5萬顆輝達晶片。但中國沒有智慧財產權的保障，如果NVIDIA的CUDA、nvlink輕鬆被攻陷，這個時候，輝達的價值可能不斷消風。

以下謝金河臉書全文：

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今年過年，全球都關注中國私募基金High-Flyer推出的Deepseek，號稱只投資600萬美元，可以打敗耗資50億美元的Open AI！

這個宣示立刻讓27日的美國股市風雲變色，所有和AI相關的企業，從NVIDIA、TSMC、ARM、AVGO...全面重挫，到今天為止，餘波盪漾仍然持續。輝達強彈一天又跌，反而是台積電還有川普恐嚇課100%關稅的威脅，但台積電ADR仍然在200美元以上，市值也站在一兆美元以上。

生存AI一直都是國力的競賽，在這個賽道上，中國投注的舉國之力，絕不手軟，這是彎道超車很重要的部分。就像很多產業，大家都會認為這是一個大巿場，非去不可！但等到中國用國家的力量打造整個產業鏈，那個產業從此沈淪。

從面板、LED到太陽能電池模組，現在到電動車，第三代半導體，成熟製程晶圓代工...但些產業等等中國發展起來，從此就沒有明天。現在戰場來到生成AI！

這些年，輝達很多管制晶片都是透過新加坡賣入中國境內，黃仁勳也不斷強調中國市場的重要性，Deepseek握有5萬顆輝達晶片。但中國沒有智慧財產權的保障，如果NVIDIA的CUDA、nvlink輕鬆被攻陷，這個時候，輝達的價值可能不斷消風...

在川普宣示大力投資5000億美元發展Stargate計劃之際，中國端出這個題目，川普如果把台積電打成美國的敵人，恐怕是走錯方向！