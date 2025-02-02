重量級AI供應鏈法說2／7開跑！　法人估：聯發科營收年增20%

▲IC設計大廠聯發科將於2／7舉行線上法說會。（圖／摘自聯發科技官網）

文／CTWANT

IC設計大廠聯發科（2454）將於2／7舉行線上法說會，2月法說會行情不間斷，尤其重量級的AI供應鏈公司，包括聯發科、譜瑞-KY、台達電、光寶科等業者釋出的最新說法，將是消化封關期間AI產業雜音的關鍵訊息。

法人預估，聯發科2025年營收年增有望達20％，主因AI PC的新業務成一大助力。2024年旗艦級手機晶片取得重大進展，出貨量預期較上一年成長7成，加上與輝達合作項目嶄露頭角，預計Wi－Fi 7在物聯網的滲透率將自2024年的5％，提升至2025年的10％～15％。

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凱基投顧表示，看好聯發科在超級晶片的發展，尤其AI領域將帶動公司營收成長，對聯發科在Arm架構的技術領先地位也保持樂觀，正向看待與輝達合作開發GB10超級晶片的機會，並給予維持「增加持股」評等，目標價為1700元。

供應鏈消息指出，雙方正在開發代號為N1x的整合型SOC晶片，進軍AI PC市場，N1晶片性能將追上過往RTX系列的獨顯NB，相關產品將在5月台北國際電腦展（COMPUTEX）亮相，估計第四季正式出貨。

法人認為，在手機、Wi－Fi7等既有業務規格升級的帶動下，雲端及終端AI市場也出現長期成長的趨勢，特別是與輝達的策略合作，將開啟新的成長契機。隨著AI運算需求持續提升，高效能運算、終端AI等領域的發展，將是今年2月科技法說會的焦點。

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