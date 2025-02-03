快訊／台股收盤大跌830.7點　台積電跌65元至1070

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
台股今（3日）開低走低，加權指數終場大跌830.7點，以22694.71點作收，跌幅3.53％，成交量4928.31億元。
台股上午以大跌728.7點開出，指數開低走低，盤中最高達22796.71點，最低22502.2點，終場收在22694.71點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌65元來到1070元，跌幅5.73％；鴻海（2317）下跌14.5元至165.5元；廣達（2382）下跌26.5元至243元；陽明（2609）下跌1.7元來到66.1元；元大台灣價值高息（00940）下跌0.08元至9.22元。
今天漲幅前5名個股為冠西電（2466）上漲8元，漲幅10％；邁達特（6112）上漲5.6元，漲幅10％；國光生（4142）上漲2.2元，漲幅9.89％；明輝-DR（911608）上漲0.32元，漲幅9.82％；富威電力（6994）上漲9.3元，漲幅9.52％。
跌幅前5名個股則為富邦蘋果正二N（02001L）下跌3.57元，跌幅12.66％；富世達（6805）下跌72元，跌幅10％；旭隼（6409）下跌190元，跌幅9.97％；宏達電（2498）下跌5.9元，跌幅9.97％；立隆電（2472）下跌10.2元，跌幅9.95％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|冠西電（2466）
|88.0
|▲8.0
|▲10.0％
|邁達特（6112）
|61.6
|▲5.6
|▲10.0％
|國光生（4142）
|24.45
|▲2.2
|▲9.89％
|明輝-DR（911608）
|3.58
|▲0.32
|▲9.82％
|富威電力（6994）
|107.0
|▲9.3
|▲9.52％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|富邦蘋果正二N（02001L）
|24.63
|▼3.57
|▼12.66％
|富世達（6805）
|648.0
|▼72.0
|▼10.0％
|旭隼（6409）
|1715.0
|▼190.0
|▼9.97％
|宏達電（2498）
|53.3
|▼5.9
|▼9.97％
|立隆電（2472）
|92.3
|▼10.2
|▼9.95％
資料來源：證交所
讀者迴響