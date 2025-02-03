外資台股提款743億史上第8大　狂殺鴻海、台積電

▲外資狂砍，台股蛇年紅盤日，一度暴跌逾千點，終場下跌830點。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

受到川普關稅開戰與DeepSeek重擊AI股的雙重利空下，台股今（3）日蛇年開紅盤首日，指數終場暴跌830點，其中外資賣超逾743億元，居史上賣超第八大，而賣超前十個股中老AI股居多，鴻海（2317）遭大砍逾9.5萬張居冠，台積電（2330）逾3萬張居次。

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外資賣超前10大個股，依序為鴻海、台積電（2330）3萬298張、緯創（3231）2萬4916張、力積電（6770）2萬4020張、廣達（2382）2萬1640張、欣興（3037）1萬6680張、群創（3481）1萬6654張、中信金（2891）1萬4628張、長榮航（2618）1萬4244張、京元電子（2449）1萬3471張。

群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示，在面對大盤大跌的情況，投資人可選擇台股高息ETF來介入台股，除了其波動度相對個股與大盤來的低，發放高股息的企業營運相對穩健、財務結構健全，加上有股利具下檔保護的機會較高，在面臨市場波動時也能展現較強的抵禦能力，特別是高息資產具備易漲抗跌的特性，投資價值將明顯優於一般資產，不失為投資人穩健投資的好選擇。