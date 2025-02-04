川普對台灣晶片加稅免驚！　大摩：台積電持續主導市場

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

美國總統川普揚言對台灣晶片加徵100%關稅打亂台股金蛇年紅盤行情，不過在外資摩根史坦利（大摩）出具報告力挺下，台積電（2330）今（4）日強勢上漲20元或1.87%至1090元，帶動台股走揚。

摩根史坦利在報告中維持台積電1388元的目標股價，並強調，雖然關稅將影響該公司的短期業績，但台積電的競爭優勢將確保其吸引到全球大部分晶片訂單。

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長期來看，摩根史坦利認為，台積電的製程優勢可幫助其抵禦大部分衝擊。台積電的3奈米製造技術是全球最先進的晶片製造技術之一，與三星等公司相比，台積電也受惠於穩定的生產良率。

摩根史坦利認為，台積電的競爭優勢意味著，儘管受到關稅影響，該公司仍將在先進晶片製造市場保持較高的市場份額。摩根史坦利表示，除了先進的製造流程外，人工智慧需求推動的長期成長和低估值意味著投資者將關注台積電的利潤率。

建立大型代工廠和開發最新的晶片製造技術需要數十年的投資。這為台積電等公司帶來了相當大的優勢，從而為任何競爭對手帶來了較高的進入門檻。

摩根史坦利分析師補充說，台積電今年的美國客戶將佔營收的 60% 至 70%。他還指出，台積電管理層先前的聲明已經表明，任何關稅負擔將由客戶而不是晶片製造商承擔。因此，關稅的任何上漲都可能改變定價，並進而影響科技業的需求動態。