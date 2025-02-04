台股反彈230點！法人點上車3關鍵　AI股難追高

▲台股今天下跌。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

台股金蛇年開紅盤出師不利大跌800多點，今（4）日早盤反彈230點後收斂，市場熱議逢低進場時間點，專業法人表示，台股後市要看3大關鍵，包括觀察DeepSeek對於高階AI伺服器應用衝擊、台積電（2330）表現、大盤下檔支撐區22300~22400點是否能守住，短線看來，多頭必須回補2月3日跳空缺口，才有上攻可能性。

華南永昌投顧董事長儲祥生指出，AI發展相關性高族群是台股2024年領漲主流，包括台積電、CoWoS、光通訊、散熱等，這也是台股上攻23000點之上的關鍵，但這些股票漲多且本益比也偏高，如今成本較低DeepSeek問市，對於高階AI應用投下變數，因此回檔壓力也比較重。

[廣告]請繼續往下閱讀...

群益投顧董事長蔡明彥則認為，DeepSeek降低AI進入門檻，能夠刺激出總量成長，讓更多企業可以發展AI，對於獨立繪圖顯卡GPU將有所助益，此外還可以注意AI PC換機潮。

至於台股後市如何觀察？蔡明彥說，台積電在半導體7奈米以下高階製程，並無競爭對手，產業供應獨特性是支撐股價利基，惟費城半導體指數已經翻空，因此不建議投資人追高。

儲祥生表示，台股2月3日留下近千點向下跳空缺口，這個跳空缺口要先回補起來，才有上攻的機會，目前短線支撐可觀察前一波低點22400點。

