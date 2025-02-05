最高省4萬元稅金！雲端發票用「1招」中獎免繳印花稅

▲民眾若使用雲端發票，且設定「自動匯款」的方式，免繳納4%印花稅。（示意圖／記者劉維榛攝）

文／林依榕／今周刊

「刷載具嗎？」現在消費常常會聽到店員問這句，而民眾也習慣消費時使用載具條碼、存成雲端發票，系統還會幫你自動對獎。

但好處不只如此，台中稅務局表示，如果民眾完成「電子發票整合服務平台」的自動匯款設定，除了獎金能直接匯入消費者指定帳戶，還享有繳稅優惠。

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台中市政府地方稅務局表示，政府所舉辦之獎券中獎獎金，如統一發票、公益彩券等，中獎獎金250元(含)以上者，中獎人出具之領獎收據，應依印花稅法規定，按中獎金額4‰課徵印花稅。

若民眾於消費時使用載具儲存雲端發票，並至財政部「電子發票整合服務平台」完成中獎獎金自動匯款設定，系統不只會自動對獎，並將獎金直接匯入指定帳戶，更可享受免繳納印花稅的優惠。

舉例來說，陳先生統一發票中獎1000萬元，以紙本發票兌領奬金應繳納4萬元印花稅；如已事先利用「電子發票整合服務平台」設定自動匯入指定帳戶，則可免繳納印花稅，省下4萬元。

最後，台中市政府地方稅務局表示，民眾如有任何問題，歡迎撥打免費服務電話0800-000321或撥打04-22585000按1接全智慧客服中心，將有專人服務。

發票中獎直接幫你兌領入戶 領獎帳戶輕鬆設定

假設在手機條碼H之下有歸戶其他載具，以手機條碼H登入「財政部電子發票整合服務平台」設定領獎帳戶，之後手機條碼H及其下的載具所儲存的雲端發票如果對中統一發票開獎獎號，中獎獎金會直接匯入設定的領獎帳戶。

「財政部電子發票整合服務平台」設定的領獎資料(金融帳號)，與「統一發票兌獎」APP 設定的領獎資料，是不同的匯款管道，兩者之間無相關聯，資料不共用，意即您如果在「財政部電子發票整合服務平台」設定領獎資料，再登入「統一發票兌獎」APP後，領獎資料並不會自動帶入APP。

財政部指出，如果同時在「財政部電子發票整合服務平台」及「統一發票兌獎」APP設定領獎金融帳號，中獎時，獎金將直接匯入「財政部電子發票整合服務平台」設定的金融帳號。

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